La De Lellis racconta come si sentì quando venne tradita da Andrea | ' Tremo | non piango'

Giulia De Lellis racconta tutta la verità su Iannone - ma lancia una "frecciatina" anche a Damante - : Roberta Damiata In moltissimi video postati sul suo profilo Instagram, Giulia De Lellis risponde alle tante domande dei fan... Soprattutto sulla sua storia con Andrea Iannone E’ una delle storie d’amore che sta più appassionando in questa calda estate. Giulia De Lellis e Andrea Iannon, ex compagno di Belen sono diventati una coppia. Questa cosa ha lasciato tutti un po' sorpresi, anche se sembra che l’amore tra i due vada a gonfie ...

Giulia De Lellis racconta : ‘Ecco come mi ha conquistato Andrea Iannone’ : “come mi ha conquistato Andrea Iannone? Con pazienza, perché è stato molto paziente, rispettandomi, quindi non è stato mai lì a pressarmi perché stavo vivendo un periodo particolare, e con educazione… È entrato molto in punta di piedi nonostante sia uno che va veloce“: così Giulia De Lellis, attraverso una serie di Storie di Instagram, ha raccontato ai suoi follower cosa l’ha colpita e attratta del suo nuovo fidanzato ...

Giulia De Lellis racconta il primo incontro con Iannone : 'All'inizio mi stava antipatico' : Giulia De Lellis, certamente uno dei personaggi più discussi dell'estate. Non passa neanche una settimana che emergono nuove notizie sulla sua vita personale e, soprattutto, amorosa. Giulia è diventata famosa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne in qualità di corteggiatrice che è terminata quando il tronista Andrea Damante l’ha scelta. Da allora hanno vissuto una relazione tra alti e bassi e, dopo qualche mese dall'annuncio di volersi ...