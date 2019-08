La crisi una richiesta di Trump Salvini | attento ai 5S filo-europei

crisi - Grillo : “Da Salvini una pugnalata. Uomo di media intelligenza ma pensavo leale” : “Questo Salvini, era un ragazzo tranquillo, credevo fosse abbastanza leale, con un livello medio di intelligenza ma insomma… Ma non pensavo fosse proprio la slealtà e la pugnalata”. Lo dice Beppe Grillo in un video in cui interpreta un dialogo immaginario con Umberto Bossi. “Non entro nel merito della cose, non è il mio compito, ma da elevato e come fondatore del movimento non potevo che parlare con il fondatore della ...

Marco Minniti attacca Matteo Salvini : "La sua è una crisi di nervi per il Russiagate" : "Il gesto di forza compiuto da Matteo Salvini è stato un gesto di preoccupazione, di paura, di una persona in una autentica crisi di nervi". Marco Minniti, in una intervista a Il Fatto quotidiano, attacca il ministro dell'Interno: "Paura di cosa? Penso che le vicende relative al Russiagate gli abbia

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - alle radici della crisi. Cosa non ha funzionato in una stagione quasi buttata? : Siamo nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1. Dodici round sono andati in scena e per la Ferrari, fino a ora, ben poco da salvare visto lo zero alla voce “vittorie” e le tante delusioni. Un’annata con il marchio Mercedes (10 successi e 7 doppiette) e con una Red Bull in grande crescita negli ultimi GP, come testimoniano i successi dell’olandese Max Verstappen in Germania e in Ungheria. La Rossa invece ha dovuto ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - alle radici della crisi. Cosa non ha funzionato in una stagione quasi buttata? : Siamo nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1. Dodici round sono andati in scena e per la Ferrari, fino a ora, ben poco da salvare visto lo zero alla voce “vittorie” e la tante delusioni. Un’annata con il marchio Mercedes (10 successi e 7 doppiette) e con una Red Bull in grande crescita negli ultimi GP, come testimoniano i successi dell’olandese Max Verstappen in Germania e in Ungheria. La Rossa invece ha dovuto ...

F1 - Mondiale 2019 : Ferrari - alle radici della crisi. Cosa non ha funzionato in una stagione quasi buttata : Siamo nella pausa estiva del Mondiale 2019 di F1. Dodici round sono andati in scena e per la Ferrari, fino a ora, ben poco da salvere visto lo zero alla voce “vittorie” e la tante delusioni. Un’annata con il marchio Mercedes (10 successi e 7 doppiette) e con una Red Bull in grande crescita negli ultimi GP, come testimoniano i successi dell’olandese Max Verstappen in Germania e in Ungheria. La Rossa invece ha dovuto ...

E se la crisi fosse solo una sceneggiata? : E se la crisi fosse una sceneggiata per continuare come prima? Il prof. Francesco Clementi scrive su Il Sole 24 ore: “Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020. Se si voterà entro dicembre, si voterà su 945 parlamentari e non su 600. Ma la proposta di riduzione del numero dei parlamentari non sarebbe vigente nella successiva legislatura. Se invece si vuole renderla davvero ...

Roberto Maroni - fonti riservate : "Mi giocherei una tripla". Salvini e crisi - grosse sorprese in arrivo : "Ferragosto in politica è il periodo dei colpi di Stato, non certo dei colpi di testa. Conoscendo la rapidità di manovra di Matteo Salvini, che è capace di muoversi alla velocità della luce e finora le ha sempre vinte tutte, non mi stupirei se ci riservasse, da qui a martedì, nuove sorprese. Può suc

In 40 anni - perso il 53% della fauna selvatica nelle foreste - WWF : “Stiamo uccidendo il nostro più grande alleato naturale contro la crisi climatica” : La quantità di fauna selvatica nelle foreste del mondo è crollata del 53% in soli 40 anni, hanno svelato gli ambientalisti. L’umanità sta uccidendo il più grande alleato naturale della Terra nella lotta contro la crisi climatica, ossia le foreste, secondo un rapporto del WWF. L’organizzazione sta chiedendo ai leader mondiali di dichiarare l’emergenza planetaria e di sviluppare un “nuovo accordo per la natura e le persone” per fermare la crisi ...

crisi - la lettera di Conte a Salvini : “Hai davanti una lunga carriera politica. Molti l’associano al potere. Per me è un’enorme responsabilità” : Gentile Ministro dell’Interno, caro Matteo, ti scrivo questa lettera aperta perché il caso della nave Open Arms domina ormai le prime pagine dei giornali e perché sono costretto a constatare che anche la corrispondenza d’ufficio tra la Presidenza del Consiglio e il Viminale viene poi riportata sui giornali e allora tanto vale renderla pubblica all’origine, per migliore trasparenza anche nei confronti dei cittadini. Ti ho scritto ier l’altro una ...

La vera crisi l'abbiamo vista in diretta : ed è la catastrofe di una classe dirigente : Salvini, Renzi, Casellati, Marcucci. La seduta agostana del Senato ha mostrato il problema più grave di questo Paese: la spaventosa pochezza culturale, etica e soprattutto umana dei protagonisti della politica Figura di Palta Show: vota la tua preferita "

Neanche una crisi sanno fare : C’è un elemento di grande ambiguità nella mossa di questo “superuomo” sovranista, che ringhia a torso nudo, ma arrivato incravattato nelle Aule parlamentati non affonda, come ti aspetti. Anzi pattina sul ghiaccio di una crisi che si consuma al Papeete, ma mai in Parlamento fino in fondo. Perché il discorso di Salvini al Senato è questo: la crisi ai tempi del populismo, che si celebra ovunque, ma mai ...

La crisi di governo sta diventando una farsa : Trattative, improvvise giravolte, riposizionamenti tattici, colpi di scena, provocazioni e bugie dette anche nelle sedi istituzionali: come e perché la crisi di governo di Ferragosto sta diventando una vera e propria farsa. Da cui, tra l'altro, non si vede una via d'uscita che abbia un minimo di senso.Continua a leggere

crisi - Bettini lancia il “governo di legislatura Pd-M5s”. Franceschini e Martina : “Proviamo”. Renzi apre : “Non m’impicco a una formula” : Un “governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No, dunque, a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...

Pensioni anticipate - Di Maio su Q100 : 'Una crisi di governo ora è assurda' : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro del dibattito politico e si prospettano come temi chiave nel confronto istituzionale (ed in quello indiretto con i cittadini) per la discussione sulla caduta del governo. A conferma di ciò ci sono le numerose prese di posizione emerse nelle ultime ore tra le due differenti aree del governo uscente, nonché con le forze di minoranza. In tal senso può essere letto anche un ...