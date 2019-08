Juventus Women – Brutte notizie per Bonansea | frattura al piede per l’attaccante

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Barbaracostretta a sottoporsi ad un intervento chirurgico:alper la calciatrice dellafemminile Inizio amaro per Barbara: la calciatrice azzurra si è procurata un fastidioso infortunio durante il primo tempo della sfida di’s Cup giocata domenica tra laed il PSG. L’attaccante dellafemminile si èta la base del quinto metatarso delsinistro. Barbarasarà sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi nei prossimi giorni. L'articoloperalper l’attaccante bianconera SPORTFAIR.

