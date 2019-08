Juventus | verso il Parma | Cristiano Ronaldo c’è | l’attacco titolare sta prendendo forma

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : CR7 verso il recupero : Ieri sera, la Juventus ha giocato in amichevole contro la Triestina e i bianconeri hanno vinto per 0-1 grazie ad una gemma di Paulo Dybala. Dopo la sfida del Nereo Rocco i Campioni d'Italia sono immediatamente tornati a Torino e oggi la squadra godrà di una giornata di riposo. Dunque la Juve si rilasserà per qualche ora visto che già lunedì pomeriggio i giocatori torneranno in campo alla Continassa per allenarsi. I bianconeri, da domani, ...

Higuain Juventus - situazione ribaltata : il Pipita verso la conferma a Torino : Higuain Juventus – La grande abbondanza fa piacere alla Juventus, ma fino ad un certo punto. Poco più di una settimana al via e il tecnico Maurizio Sarri ha a disposizione una batteria d’attaccanti da far invidia praticamente a tutti i grandi club. Infatti considerando che il pressing su Mauro Icardi va avanti è logico pensare che […] More

Mercato Juventus - Rugani verso l’addio : tra Roma e Monaco - i dettagli : Mercato Juventus – Ormai è chiaro, nonostante l’arrivo del suo ex maestro Sarri, Daniele Rugani non rientra nei piani della Juventus e davanti a una buona offerta verrà ceduto dai bianconeri senza troppi rimpianti. Il suo trasferimento alla Roma, ventilato per settimane, sembra però definitivamente saltato per volontà dello stesso Rugani che non sarebbe stato convinto dalla proposta giallorossa. Mercato Juventus, Rugani […] More

Cessioni Juventus - in 5 verso l’addio : intanto Pellegrini torna a Cagliari : Cessioni Juventus – Comincia lentamente a smaltirsi la lista di esuberi da Champions per la Juventus. Luca Pellegrini è pronto a tornare in prestito al Cagliari, dopo i sei mesi trascorsi in Sardegna, allora in arrivo dalla Roma. I giallorossi, poi, lo hanno ceduto alla Juventus lo scorso 30 giugno e i bianconeri lo hanno rimandato a […] More

Mercato Juventus - Mandzukic verso l’addio : destinazione clamorosa! : Mercato Juventus – Da un croato a un altro. Ufficializzato l’arrivo in prestito dall’Inter di Ivan Perisic, il Bayern Monaco potrebbe ora riaccogliere una vecchia conoscenza come Mario Mandzukic. Messo sul Mercato dalla Juventus, che come ammesso da Maurizio Sarri ha bisogno di fare dei tagli, all’attaccante bianconero non parebbe infatti dispiacere un ritorno a Monaco di Baviera. Qui Mandzukic ha […] More

Calciomercato Juventus – Spazio alle cessioni : Rugani e Matuidi verso Monaco - Mandzukic vuole il Bayern : La Juventus prova a piazzare i propri esuberi: Rugani e Matuidi interessano al Monaco, Mandzukic gradirebbe un ritorno al Bayern Monaco Da Monaco a Monaco, dalla Francia alla Germania. Due squadre diverse, l’omonimia cittadina e un dettaglio in comune: entrambe potrebbero essere partner di mercato della Juventus. Il mercato juventino appare bloccato negli ultimi giorni. Dopo l’arrivo di De Ligt infatti, la ‘Vecchia Signora’ si è presa una ...

Dybala Juventus - PSG più vicino : Neymar verso la Spagna : ?Dybala Juventus – Nuova svolta nell’affare Neymar-Dybala che coinvolge il giro di attaccanti di mezza Europa. Bomba’ dalla Spagna! Secondo ‘El Chiringuito Tv’ il ritorno di Neymar al Barcellona è molto vicino. Dybala Juventus, addio vicino L’addio del brasiliano al Paris Saint-Germainpotrebbe accelerare il passaggio di Paulo Dybala, molto stimato dal ds dei parigini Leonardo, […] More

Juventus - Rugani verso la Roma : bocciato da Sarri - cifre e dettagli! : Juventus – La Juventus sarà protagonista nelle ultime settimane di calciomercato soprattutto per quanto riguarda le cessioni. Uno tra i giocatori da piazzare è senza dubbio Daniele Rugani, primo obiettivo della Roma per la difesa di Fonseca. A riferire le ultime di mercato per la Juventus è Sportitalia. Maurizio Sarri ha avuto un colloqui con Daniele Rugani, spiegandogli che è fuori dal suo progetto e le motivazioni […] More

Pogba Juventus : che spinta verso la Juventus - Evra non ha dubbi : Pogba Juventus – Che il vero sogno di mercato della Juventus risponda al nome di Paul Pogba è ormai cosa risaputa. Il centrocampista che nei giorni scorsi sembrava destinato a vestire la maglia del Real Madrid, adesso si trova in una situazione davvero intricata. Il mercato in entrata in Inghilterra si chiuderà l’8 di agosto, […] More

Juventus - Corriere dello Sport : Higuain verso la Roma se arriva Lukaku : La Juventus prosegue la preparazione fisica, con gran parte del lavoro che in questo momento sta riguardando soprattutto la parte tattica. I nuovi dettami di Maurizio Sarri dovranno essere assimilati dalla rosa bianconera, considerando che oramai mancano poco più di venti giorni all'inizio della Serie A. L'esordio della Juventus è previsto per sabato 24 agosto alle ore 18:00 contro il Parma fuori casa. La dirigenza bianconera prosegue il lavoro ...

Mercato Juventus - Cancelo verso il City : pronto lo scambio di terzini : Mercato Juventus – La Juventus continua a operare su più fronti. Ma con un’unica città coinvolta: Manchester. Entrambe le sponde, infatti, stanno catturando l’attenzione della Signora, proiettata a sfoltire rapidamente l’organico. E se prosegue – eccome – la trattativa con i Red Devils circa lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku, con anche Mario Mandzukic coinvolto in […] More

Calciomercato Juventus – Dybala in viaggio verso Torino - faccia a faccia con Sarri : in ballo la cessione al Manchester United : Paulo Dybala in viaggio verso Torino, pronto il faccia a faccia con Sarri: l’argomento della discussione sarà il suo ruolo nella Juventus del futuro e l’eventuale cessione al Manchester United In casa Juventus rischia di scoppiare il caso Dybala. L’attaccante argentino è stato accostato più volte al Manchester United nelle ultime ore, come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku. La Juventus vorrebbe un attacante ...

Juventus - trovato l'accordo con Lukaku : beffata l'Inter - Dybala verso l'addio : Attendere, tentennare, bluffare, per capire quando e come sferrare il colpo decisivo. Le cosiddette "strategie della tensione" («perde chi crolla prima»), sono alla base del calciomercato e possono rivelarsi tanto utili quanto dei clamorosi autogol. Ne sa qualcosa il Milan sorpassato sul più bello d

Juventus - Cancelo verso il Manchester City : scelto il sostituto : La Juventus alle prese con la possibile partenza di Cancelo. Il laterale ex Valencia e Inter è con la valigia in mano ma l’affondo del Manchester City ancora non arriva. Alta la richiesta dei bianconeri, che valutano il portoghese 60 milioni di euro. Juventus, per il post-Cancelo spunta Piccini Tanti i profili valutati da Paratici […] More