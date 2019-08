Juventus | Sarri non partecipa all’ultimo allenamento sul campo | “Ha la polmonite” Tra 5

Juventus - ancora problemi di salute per Sarri : l’allenatore potrebbe saltare la prima di campionato [DETTAGLI] : L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo il tecnico non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio – riferisce il club bianconero – Sarri è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che ...

La nuova Juventus di Maurizio Sarri - De Ligt e Ronaldo le certezze : La Juventus, deve ancora cedere diverse pedine e Maurizio Sarri, sta cercando di trovare la soluzione giusta per l'inizio del campionato. i possibili partenti sono Matuidi, Rugani, Mandzukic e Dybala, anche se l'argentino, sembra intenzionato a restare, così come Gonzalo Higuain. Mandzukic e Higuain i possibili partenti Tra coloro, che potrebbero andare via da Torino ci sono Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. L'attaccante croato era stato ...

Juventus - ecco i convocati di Sarri : CR7 ko - sorpresa De Ligt : Juventus – Non ci sarà Cristiano Ronaldo nell’ultima amichevole che la Juventus disputerà prima dell’inizio della stagione. Il campione portoghese è stato escluso dalla lista dei convocati di Maurizio Sarri: il calciatore, alle prese con un affaticamento, non giocherà il match contro la Triestina in programma al Nereo Rocco. CR7 che cosi rischia di saltare la prima di campionato a […] More

Juventus Sarri chiama 24 giocatori per il test con la Triestina : non c'è Cristiano Ronaldo : Quella di oggi è una giornata piuttosto intensa per la Juventus. Infatti, questa mattina, la squadra si è ritrovata alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. Al termine della seduta la squadra ha poi lasciato il JTC per andare all'aeroporto di Torino Caselle. Sul volo che sta portando la Juve a Trieste non c'è Cristiano Ronaldo. CR7 sta smaltendo il problema all'adduttore e per questo motivo non è stato convocato da Maurizio Sarri. ...

Triestina-Juventus : Sarri fa le prove generali per il Parma - amichevole in tv su Sky : Triestina-Juventus di sabato 17 agosto sarà l’ultima amichevole estiva dei bianconeri. Al Nereo Rocco, orario di inizio 20,30, è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma i biglietti sono ancora disponibili. Per Sarri è l’ultima occasione di provare la squadra che esordirà sabato 24 agosto in campionato con il Parma. Già decisi otto titolari, tre i ballottaggi, uno per reparto. La notizia più rilevante della vigilia è il ritorno di Aaron ...

Juventus di Sarri : un acquisto in casa per la corsia sinistra : Formazione Juventus: Luca Pellegrini è in procinto di passare in prestito al Cagliari, notizia nell’aria da diverse settimane e che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per sostituire il giocatore, ex Roma, arrivato nell’affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, si prospetta una soluzione interna. Juventus di Sarri: un acquisto in casa per la corsia sinistra […] More

Juventus - John Elkann : “Mai stata contrapposizione tra vincere e giocare bene - Sarri lo saprà interpretare” : “Non c’è mai stata contrapposizione fra vincere e giocare bene e credo che Sarri sia la persona che lo saprà interpretare. La cosa più importante è che si senta a casa, che sia contento dell’ambiente di lavoro e di una squadra che si è molto rafforzata. Quando uno viene alla Juve, l’obiettivo è quello di vincere e vogliamo portare avanti quello che abbiamo sempre fatto alla Juve è sempre bello stare qua con la ...

Juventus - Sarri : “Dybala? Quello che dico io non conta niente” : Maurizio Sarri, al termine del match amichevole tra Atletico Madrid e Juventus, terminato 2-1 in favore dei Colchoneros, ha ammesso: “Mercato? A volte leggo di scelte di Sarri o di Paratici. Avete in mente la rosa della Juve? Così bisogna fare 6 tagli per la lista Champions e questo non l’ho letto mai da nessuna parte. Altrimenti […] L'articolo Juventus, Sarri: “Dybala? Quello che dico io non conta niente” proviene ...

Juventus - ripresa la preparazione al JTC : attacco influenzale per Sarri : Dopo due giorni di riposo, la Juventus, questo pomeriggio, si è allenata alla Continassa. La squadra di Maurizio Sarri ha iniziato a preparare le prossime due amichevoli: la prima è quella di domani a Villar Perosa, poi la seconda sarà in programma sabato. Infatti, la Juventus ha annunciato ufficialmente che il 17 agosto i campioni d'Italia saranno in campo per affrontare la Triestina. La sfida si giocherà alle 20:30 al Nereo Rocco di Trieste e ...

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...

Juventus : De Sciglio avrebbe deluso Sarri - sarebbe pronta un'offerta per Darmian : La Juventus giocherà il 14 agosto la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, una vera e propria passerella davanti a migliaia di tifosi che come al solito ogni anno assistono al match dei bianconeri contro le giovanili. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: nell'ultimo match disputato contro l'Atletico Madrid, si è notato un ottimo gioco offensivo della Juventus ...

Zdenek Zeman/ 'Sarri alla Juventus deve scalare una montagna. Su Conte e Totti...' : Dal calciomercato ai nuovi allenatori delle big di Serie A, passando per il suo pupillo Totti: Zdenek Zeman a tutto tondo.

Padovan : 'La Juventus di Sarri ha due problemi : non difende e tiene tanto il pallone' : La Juventus ha disputato sabato 10 agosto l'ultima amichevole internazionale di questa preparazione estiva, perdendo 2 a 1 contro l'Atletico Madrid. Come al solito, ci sono aspetti positivi e negativi riscontrati nel match disputato dai bianconeri: a risaltare maggiormente però sono quelli negativi, come sottolinea il noto giornalista Giancarlo Padovan, che ha riscontrato soprattutto due problematiche principali nella nuova Juventus di Maurizio ...

Juventus - può essere la stagione di Douglas Costa : “Sarri e Allegri - vi svelo le differenze” : Può essere la stagione della svolta per l’attaccante Douglas Costa, il calciatore della Juventus si candida ad essere grande protagonista con la maglia bianconera, interessanti indicazioni del brasiliano in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: «Ho tanta voglia di dimostrare il mio valore – racconta – perché lo scorso anno non ci sono riuscito a causa dei troppi infortuni. Sono sicuro che per me ...