Juventus | nuovi guai pre-campionato Maurizio Sarri ha la polmonite | a rischio la sua

Juventus - Danilo si presenta ai nuovi tifosi : “Avevo scelto il 7 - Alex Sandro è stato decisivo” : “Le prime impressioni sono ottime. Per me è stato un benvenuto molto caloroso, mi sono sentito molto bene fin dai primi giorni. Con queste sensazioni voglio dare il meglio in campo”. Sono le prime parole di Danilo nella conferenza di presentazione come nuovo giocatore della Juventus. “Se la presenza di Alex Sandro ha inciso nella scelta? Ho parlato con lui più volte, è stato molto importante per me, mi ha dato indicazioni ...

Juventus : dopo Ramsey e Rabiot - Paratici starebbe cercando nuovi svincolati per il 2020 : Fabio Paratici è uno dei dirigenti più apprezzati del mondo del calcio e con le sue capacità sta rendendo la Juventus sempre più forte. Il dirigente bianconero, quest'anno, ha già messo a segno colpi importanti: sono infatti arrivati Merih Demiral, Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Questi due ultimi acquisti, in particolare, sono arrivati a parametro zero e sicuramente Paratici è stato abilissimo a convincerli a scegliere la ...

Calciomercato Juventus - Paratici ha deciso : 7 cessioni e altri 3 nuovi arrivi : Calciomercato Juventus- Il mercato della Juventus si prepara ad entrare nel vivo. Secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, Paratici sarebbe pronto a mettere a segno almeno altri tre acquisti per completare la rosa da mettere a disposizione di Sarri in vista della nuova stagione. Possibili 7 addii: restano in bilico le posizioni di Cancelo, Khedira, […] More

Isco Juventus - dalla Spagna : nuovi contatti tra Juve e Real : i dettagli : Isco Juventus – Isco Alarcón è stato per anni un pallino della dirigenza bianconera e di Max Allegri, che avrebbe voluto allenarlo fin dalla sua prima stagione alla Juventus. Adesso le cose con Sarri sembravano cambiare, ma per alcuni versi non così. Infatti, stando a quanto riporta Don Balón, Florentino Pérez avrebbe deciso di mettere Isco sul mercato fissando […] More

Juventus - sarebbero previsti nuovi contatti per De Ligt anche nella giornata di oggi : La giornata di ieri è stata molto intensa per la Juventus che ha deciso di farsi avanti in modo molto concreto per Matthijs De Ligt. I bianconeri vogliono il centrale classe '99 e stanno avendo continui contatti con il suo agente Mino Raiola. De Ligt sarebbe il giocatore perfetto da inserire nella retroguardia di Maurizio Sarri. L'olandese può giocare sia con Leonardo Bonucci che con Giorgio Chiellini e, soprattutto, potrebbe prendere l'eredità ...