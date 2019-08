Juventus | da epurato a inamovibile Khedira suona la carica | “Obiettivo triplete”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Era tra i partenti della nuova gestione Sarri, per via del grande affollamento a centrocampo, eppure col tempo Samiè riuscito a convincere il neo tecnico della Juve a non farlo andar via. Il tedesco sarà uno dei punti fermi della prossima stagione, ecco le sue parole a ‘Kicker‘. “L’obiettivo è il triplete. Dopo aver parlato con Sarri ero sicuro fin dall’inizio che lo avrei convinto anch’io. Mi sto integrando bene con la filosofia dell’allenatore, basata su pressing, intensità e senso tattico. Queste sono tutte caratteristiche che fanno per me. Il prossimo anno spero di giocare l’80% delle partite“.L'articolo, dala: “Obiettivo triplete” CalcioWeb.

