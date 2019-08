Italia “cenerentola” su fondi per malattie del cervello

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ogni anno in Europa “si spendono per curare ledel500 miliardi di euro, ma iper la ricerche sulle neuroscienze sono solo 5 miliardi. E insiamo indietro, tra i 50 e 100 milioni all’anno. Sono pochissimi perché sono tanti gli scienziatini che stanno lavorando su nuovi studi sul. In Gran Bretagna alla ricerca vanno 300 mln di euro“. Lo ha affermato Egidio D’Angelo, direttore del Brain Connectivity Center dell’Istituto Irccs C. Mondino di Pavia e componente della direzione scientifica di Human Brain Project nel suo intervento oggi al Meeting di Rimini per la conferenza ‘La meraviglia delumano’. “L’Human Brain Project ha spesso in 10 anni 1 miliardo di euro. Gli sforzi sono incommensurabili, speriamo che i modelli di funzionamento delsui cui stiamo lavorando ci aiutino a sviluppare ...

