Ispica | litigano in piazza | arrestati per droga

Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 19 agosto 2019)indue giovani tunisini, entrambi braccianti agricoli. I due trovati con un panetto di hashish

_8Debora_ : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Litigano per strada, arrestati due tunisini per detenzione e spaccio di droga - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Litigano per strada, arrestati due tunisini per detenzione e spaccio di droga - CorriereRagusa : Litigano furiosamente in piazza a Ispica per motivi di droga: arrestati 2 uomini di 25 e 34 anni - Ispica - Corrier… -