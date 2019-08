Inter | Icardi potrebbe finire al Napoli | sarebbe pronta un' offerta da 65 milioni

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

CorSera : Icardi pronto a restare all’Inter senza giocare. Resta in piedi ipotesi Napoli (in extremis) : Il grande problema dell’Inter continua a essere Icardi. L’ipotesi di liberarsene con uno scambio con Dybala, scrive il Corriere della Sera, sembra ormai impossibile. I rapporti dei nerazzurri con la Juve sono troppo compromessi anche solo per sedersi a parlarne. Resta in piedi l’ipotesi Napoli. Magari con l’inserimento di Milik nella trattativa. Ma l’entourage dell’argentino continua a ribadire il suo no al trasferimento ...

Icardi al Napoli : all’Inter 50 milioni più Milik : Icardi al Napoli. La trattativa entra nel vivo anche perché il tempo stringe. Mauro Icardi non può realmente rischiare di rimanere

Icardi settimana clou - Sanchez-Inter a un passo : Ultima giornata di riflessione prima dell'affondo finale. La settimana che porta all'inizio del campionato chiarira' inevitabilmente diversi rebus del mercato, con Mauro Icardi a dettare la linea e, a cascata, i vari DYBALA, JAMES, SANCHEZ, CORREA e tanti altri che metteranno in moto un effetto domino dai contorni non ancora precisati. Chiusi i capitoli BALOTELLI (da oggi ufficiale al Brescia e che ha ringraziato il Flamengo "per l'effetto") e ...

Icardi - telenovela continua : effetto Dybala-Dzeko - Maurito potrebbe restare all'Inter : Punto e a capo. Dzeko (33 anni) rinnova con la Roma e blocca i piani di Inter e Juventus. I nerazzurri lo volevano come secondo titolare con Lukaku (26), mentre i bianconeri avrebbero rifilato l' esubero Higuain (32) ai giallorossi proprio per rimpiazzare il partente bosniaco. Nulla da fare. Inter e

CorSera : A Icardi restano solo Napoli e Juve. L’Inter pensa allo scambio con Milik : L’Inter non è stata poi così sorpresa del rinnovo di Dzeko con la Roma, scrive il Corriere della Sera. Era una possibilità che il club nerazzurro aveva messo in conto. Così Marotta si è subito mosso per trovare un altro attaccante da regalare a Conte. Sono due le linee guida del’a.d. interista. Innanzitutto non bisogna avere fretta, perché il tempo non manca e i giocatori disponibili ci sono. E poi l’investimento non deve essere ...

La rassegna di stampa di domenica 18 agosto – Inter Maravilla - Icardi si chiude - Balo ci riprova [FOTO] : rassegna stampa – Sulle prime pagine sportive di oggi, domenica 18 agosto, impazza il calciomercato. La Gazzetta Sportiva apre con “Inter Maravilla”, con i nerazzurri ad un passo dal riportare in Italia Alexis Sanchez. Intervista esclusiva al ct della Nazionale Roberto Mancini, che dà le carte al campionato in partenza settimana prossima. Il Corriere dello Sport titola “Icardi si chiude”, in riferimento alla ...

Calciomercato 18 agosto : Inter - assalto a Vidal. Juve-Icardi - il nuovo piano. Roma forte su Rugani : Calciomercato 18 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 18 agosto. Roma– Dopo il rinnovo di Dzeko, i giallorossi sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Rugani. Il difensore bianconero potrebbe rappresentare un obiettivo reale e concreto che potrebbe concretizzarsi nel giro della prossima settimana. JUVENTUS– Icardi resta il sogno nel cassetto del club […] L'articolo Calciomercato 18 agosto: Inter, assalto a ...

Il rinnovo di Dzeko con la Roma avvicinerebbe Icardi alla Juve e Dybala all'Inter : La telenovela Icardi continua ad arricchirsi di colpi di scena. L’ultimo avvicinerebbe nuovamente l’argentino di Rosario alla Juventus. L’Inter fin dall’inizio di questa sessione di calciomercato avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Edin Dzeko, ma ieri il bosniaco a sorpresa ha rinnovato il contratto con la Roma per cui sono evaporate le speranze di operare uno scambio tra l’attaccante giallorosso e l’ex capitano nerazzurro a fronte di un ...

Inter : Icardi vorrebbe chiedere la cessione in prestito alla Juve a fine mercato : Il rinnovo di contratto tra Edin Dzeko e la Roma fino al 2022 rischia di stravolgere i piani dell'Inter. Il centravanti bosniaco era dai primi di luglio nel mirino della società milanese che sperava di arrivare ad uno scambio con Mauro Icardi (più conguaglio economico in favore del club lombardo) per risolvere due problemi in un colpo solo: sancire il divorzio ufficiale dall'ex capitano e consegnare ad Antonio Conte uno dei giocatori da lui ...

Roma - che frecciate dall’agente di Dzeko : “Non poteva aspettare l’Inter e tutta la situazione Icardi” : Importanti retroscena sulla trattativa Dzeko-Inter, all’indomani dell’ufficialità del rinnovo tra il bosniaco e la Roma, sono emersi dalle parole dell’intermediario dell’attaccante, Silvano Martina. Queste le sue parole a Tele Radio Stereo. “Edin ha Roma e la Roma nel cuore e non sono parole di circostanza per lui e per la famiglia. L’opportunità dell’Inter era una cosa concretissima, però ...

CorSport : L’Inter ignora la lettera del legale di Icardi : La lettera dell’avvocato di Icardi all’Inter per chiedere che il suo assistito partecipasse alle partitelle è caduta nel vuoto. L’argentino continua ad allenarsi con il gruppo per poi separarsene quando inizia la parte tecnica della seduta. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, ha completamente ignorato la lettera del legale di Icardi. l’ha considerata solo una mossa cautelativa in vista di un eventuale contenzioso futuro, che però, ...

Inter-Napoli-Roma : ipotesi 'triplice alleanza' per evitare che Icardi vada alla Juve : Formare una "triplice alleanza" di mercato per contrastare la corazzata bianconera, metterle i bastoni tra le ruote, raggiungere i rispettivi obiettivi e provare, così, a ridurre sul campo il gap con i pluri-campioni d'Italia torinesi, vincitori degli ultimi otto scudetti consecutivi. Sarebbe questo il piano anti-Juventus di Inter, Napoli e Roma che ruoterebbe innanzitutto intorno alla cessione di Mauro Icardi, ormai da tempo ai margini nella ...

Paratici : 'Icardi è dell’Inter e non vedo perché dobbiamo pensare ad altre punte' : La Juventus ieri ha giocato la classica amichevole familiare di Villar Perosa vincendo la sfida per 3-1 grazie alla doppietta di Paulo Dybala, il più acclamato dai tifosi, e al gol di Juan Cuadrado. A margine dell'evento il capo dell'area sportiva, Fabio Paratici, ha parlato del mercato bianconero con la stampa facendo un resoconto su ciò che è accaduto fino ad oggi e dando qualche piccola informazione su ciò che potrà accadere prima della fine ...