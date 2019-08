INCENDIO GRAN CANARIA | EVACUATE 8 MILA PERSONE Video Isole Canarie | ' Rogo feroce'

INCENDIO GRAN Canaria : cause - danni e numero persone evacuate : Incendio Gran Canaria: cause, danni e numero persone evacuate Incendio Gran Canaria: terribile spavento per residenti e turisti a partire da sabato pomeriggio, quando un Incendio è divampato sull’isola di Gran Canaria. Come riporta El Pais, sarebbero già oltre 3.400 gli ettari bruciati, mentre 8.000 le persone obbligate a lasciare le proprie residenze a causa dell’estendersi delle fiamme. La maggiore concentrazione è situata sulla parte ...

Spagna - un altro grosso INCENDIO devasta l'isola di Gran Canaria : evacuati in 5000 : Alle Isole Canarie, e precisamente nella più Grande dell'arcipelago, Gran Canaria, non c'è pace. In questi giorni la zona infatti è stata devastata da alcuni grossi incendi, due per la precisione, che hanno distrutto già circa 3.200 ettari di vegetazione, con danni incalcolabili anche alla fauna selvatica e non solo. La scorsa settimana un rogo divampato per cause accidentali, forse dovuto ad alcuni lavori di saldatura, distrusse ben 1.500 ...

Spagna - devastante INCENDIO a Gran Canaria : il numero di evacuati sale a 8mila : E’ salito a 8mila il bilancio degli evacuati a Gran Canaria a causa dell’enorme incendio che sta distruggendo i boschi della località di Valleseco, nel nord dell’Isola. Sul posto 700 persone e 16 aerei per arginare le fiamme. Il presidente delle Canarie Angel Víctor Torres ha tenuto una conferenza stampa e definito le fiamme ancora “indomabili“, e spiegato che l’incendio è al momento “impossibile da ...

