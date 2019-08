Incendio Gran Canaria, 8.000 evacuati

Un violentosta devastando l'isola turistica di, in Spagna. Le autorità hanno reso noto che circa 8.000 persone sono state evacuate. Servirebbero giorni per riuscire a domare gli incendi. Più di 600Vigili del Fuoco e 14 aerei sono al lavoro per cercare di contenere le fiamme, ma sono ostacolati dai forti venti e dalle alte temperature. Pochi giorni fa, nella stessa regione, un altroaveva costretto all'evacuazione di centinaia di persone.(Di lunedì 19 agosto 2019)