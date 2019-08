Incendio fuori controllo alle Canarie | 9mila evacuati | Fiamme alte oltre 50

Incendio fuori controllo in Spagna : 4mila evacuati a Gran Canaria : Un Incendio è divampato ieri a Gran Canaria ed è ancora fuori controllo: le autorità sono state costrette ad evacuare 4mila persone. Le operazioni di contenimento del rogo boschivo, scoppiato nei pressi dei Tejeda, sono complicate dalle alte temperature, dalla bassa umidità e dal forte vento. Le fiamme stanno avanzando su due fronti in un’area montuosa. Sul posto 700 vigili del fuoco e 10 mezzi aerei. L'articolo Incendio fuori controllo in ...

Stromboli - è un’altra Domenica di paura : Incendio fuori controllo innescato dai lapilli incandescenti del vulcano [FOTO] : E’ una Domenica di paura a Stromboli, stavolta non per l’eruzione del vulcano ma per il divampare di un incendio che è stato scatenato dai lapilli infuocati del vulcano e che insiste fuori controllo da Venerdì, in località Punta Lena. Le fiamme, inizialmente contenute, ieri si sono estese a tutto il costone (dall’alto in basso), nonostante i lanci d’acqua dei Canadair avvenuti durante le ore diurne. La zona e’ ...

Spagna - Incendio fuori controllo in Catalogna : è il peggiore da 20 anni - decine di evacuati : Centinaia di vigili del fuoco al lavoro nel nord-est della Spagna per contenere quello che secondo le autorità locali è il peggiore incendio avvenuto in Catalogna negli ultimi vent'anni. Più di 5.500 ettari sono già stati divorati dalle fiamme ma le autorità locali temono che l'incendio possa inghiottire 20mila ettari della regione coperta di frutteti, oliveti e vigneti.Continua a leggere