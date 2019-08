“In quattro sarà ancora più bello” | secondo figlio in arrivo per Fognini e Pennetta | il

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il tennista ligure ha annunciato sui social la gravidanza di Flavia, in attesa deldopo il primogenito Federico Fabioe Flaviaattendono un altro, ad annunciarlo è il tennista ligure con un post sul proprio profilo Instagram. Già genitori di Federico, la coppia più in vista del tennis italiano ha ufficializzato questa dolce notizie, con un messaggio postato da. “Inpiù bello” la frase scelta dal ‘Fogna’, accompagnata da due foto che lo ritraggono prima insieme a moglie ee poi solo con Flavia… L'articolo “Inpiù bello”,inper: il post social non lascia dubbi FOTO SPORTFAIR.

