In Islanda si celebrano i funerali di Okjokull | primo ghiacciaio scomparso

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il riscaldamento globale fa la sua prima “vittima” tra i ghiacciai islandesi e i cittadini si riuniscono per tributargli un ultimo saluto. Tra letture di poesie e comizi politici, gli islandesi hanno detto addio ala causa del riscaldamento globale. A riportare la notizia è l’Independent.Il, che si trova nella parte centrale dell’isola, nel 1901 si estendeva per 38 chilometri quadrati mentre oggi, secondo le immagini della NASA, è solo un fazzoletto di terra. Già nel 2014,aveva perso lo status dima oggi è quasi del tutto. Più di 100 persone si sono radunate per ricordare il ‘defunto’: il geologo Oddur Sigurðsson ha addirittura portato un certificato di morte mentre i residenti rievocavano un passato in cui si poteva bere ...

