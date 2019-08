In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Agosto | Oggi in Senato Conte lancerà il suo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Il ritratto/1 L’avvocato e l’arringa per restare in campo (ma non a ogni costo) Giuseppe– Da “burattino” a scudo per i 5 Stelle. L’obiettivo del bis al governo di Paola Zanca Dite qualcosa di Marco Travaglio Stasera, secadrà il governo giallo-verde con le dimissioni di, partirà la difficilissima trattativa M5S-Pd per tentarne un altro, l’unico possibile in questo Parlamento. Finora si son sentite molte formule, ipotesi (incluso l’agghiacciante arrivo di una guarnigione di àscari berlusconiani al seguito di Gianni Letta), candidature a premier e a ministro. Ma nemmeno … Il ritratto/2 La lunga cavalcata del leghista finita nel classico cul de sac Matteo Salvini – Dal Viminale ha nutrito il suo partito di consensi. Poi il blackout di Marco Palombi Il dossieril duello in: ecco tutto quel che può succedere Le ipotesi ...

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Agosto: Resa dei conti – Salvini si incolla alla poltrona - fattoquotidiano : C’è la contestazione sul web e quella nel mondo reale. A Soverato, in provincia di Catanzaro, è andata in scena una… - fattoquotidiano : Morandi: 1967, le carte segrete sul ponte malato. Dalle crepe alle stranezze del collaudo: l’inchiesta di “Sherlock… -