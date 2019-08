Immissioni in ruolo 2019 | posti disponibili | dove e da quando

Immissioni in ruolo 2019/20 - scoppia la protesta : ‘sulla scuola si vuole far cassa’ : Sulle Immissioni in ruolo 2019/20, la UIL scuola era stata netta qualche giorno fa: “La mossa del MEF è il sintomo chiaro che sulla scuola si voglia fare cassa“. E a distanza di alcuni giorni, i toni dei sindacati e gi umori dei docenti non sono cambiati. Oggi 6 agosto è prevista una conferenza stampa sull’argomento. Assunzioni scuola 2019/20: quei 5mila posti in meno Ridurre l’autorizzazione chiesta dal ministro per le ...

Scuola - Immissioni in ruolo 2019/20 ultime notizie : la ‘patata bollente’ dei posti mancanti : Ancora polemiche sul numero delle immissioni in ruolo dei docenti per l’anno scolastico 2019/2020. La richiesta iniziale del Ministero dell’Istruzione è stata pari a 58.627 posti mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha autorizzato cinquemila posti in meno, ovvero 53.627. Assunzioni docenti anno scolastico 2019/2020: 12mila posti in meno del reale fabbisogno Il problema è che quei 5000 posti in più che il Miur si è ...

Personale Ata 2019 : Immissioni in ruolo e posti scoperti. Quanti sono : Personale Ata 2019: immissioni in ruolo e posti scoperti. Quanti sono Ecco i numeri delle immissioni in ruolo 2019 al momento disponibili per quanto riguarda sia i docenti che il Personale Ata ed educativo. Docenti: quasi 54mila assunzioni Al via l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 53.627 nuovi docenti dopo le immissioni in ruolo relative all’anno scolastico 2019/20. Un numero enorme su cui pesa, però, la richiesta del ...

Immissioni in ruolo 2019-20 : chi ha precedenza nelle scelte? : Sono stati pubblicati da qualche giorno i file sul contingente e le istruzioni operative sulle Immissioni in ruolo a.s. 2019-20. Come ogni anno, le assunzioni saranno ripartite al 50% tra le Gae (graduatorie ad Esaurimento) e le Gm da concorso. Il numero complessivo dei posti autorizzati è di 53.627. Assunzioni 2019/20: come avvengono? Gli oltre 53mila posti destinati alle Immissioni in ruolo 2019-20, saranno per il 50% assegnati alle ...

Scuola : Flc Cgil Sicilia - ‘Immissioni in ruolo non bastano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “I 2.137 posti destinati dal Miur alle immissioni in ruolo in Sicilia non bastano. Bisogna incrementare i posti in organico di diritto, partendo dall’aumento delle ore della Scuola primaria da 27 a 30 per tutti e del tempo pieno”. Lo dice il segretario regionale della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza.“Il problema si pone, come abbiamo già detto più volte, per il sostegno – ...

Pensioni docenti e ATA - posti liberi per le Immissioni in ruolo per provincia : aggiornamento del 29/7 : Gli Uffici Scolastici hanno già iniziato a pubblicare i file relativi al numero di domande pervenute da docenti e ATA per le Pensioni. Questi dati sono utili a definire i posti liberi lasciati per la mobilità e per le prossime immissioni in ruolo. Abbiamo raccolto i file delle province pubblicate, ma l’articolo verrà man mano aggiornato. Pensioni 2019: posti liberi per docenti e ATA Ai posti liberi grazie alle Pensioni sotto elencati, ...

Immissioni in ruolo Personale Ata 2019/2020 - 8.408 posti : pubblicate tabelle delle cessazioni : Pubblicati gli elenchi delle cessazioni, suddivisi per provincia e profilo professionale, per le Immissioni in ruolo Personale Ata per l’anno scolastico 2019/2020. I posti a disposizione sono 8.408. Vediamo assieme le principali informazioni in merito. Tutti i Concorsi pubblici attivi Immissioni in ruolo Personale Ata: i posti a disposizione Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha reso noti i posti ...

Immissioni in ruolo Personale Ata 2019-2020 : posti per provincia - i requisiti : Immissioni in ruolo Personale Ata 2019-2020: posti per provincia, i requisiti Parlando di Immissioni in ruolo per il Personale Ata nell’anno scolastico 2019-2020, il Miur ha richiesto l’autorizzazione al Mef per l’assunzione di 8.408 nuove risorse, a cui si dovranno aggiungere anche ulteriori 226 posti che riguardano il passaggio dei co.co.co da part-time a full time. Si parla di richiesta, quindi per il momento si attende ancora ...

Usr Lombardia - via a operazioni preliminari Immissioni in ruolo da graduatorie di merito : L’Usr Lombardia sta procedendo con le operazioni preliminari ai fini delle immissioni in ruolo dell’a.s 2019/2020, in modo che con l’inizio del nuovo anno scolastico tutto sia pronto e non vi siano ritardi con le nuove assunzioni. Tra il 18 e il 19 luglio l'ufficio scolastico lombardo ha infatti diramato, per l’appunto, alcune comunicazioni utili ai succitati fini, e riguardanti solo le immissioni dalle graduatorie di merito regionali risultanti ...

Usr Lombardia - operazioni propedeutiche Immissioni in ruolo anno scolastico 2019/20 : Come preannunciato, i vari Uffici scolastici stanno cominciando a muoversi in vista delle immissioni in ruolo che riguarderanno l’anno scolastico 2019/2020. Il Ministro Bussetti aveva infatti annunciato da mesi l’intenzione di arrivare al 1° settembre con la chiusura delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato per ogni classe di concorso. Nessun ritardo si verificherà dunque, pare, col nuovo anno scolastico. Usr Lombardia, ...

Scuola - Immissioni in ruolo docenti 2019/20 ultime notizie : ‘Miur ostinato - in arrivo altro errore capitale’ : L’auspicato turn over generazionale per effetto di Quota 100 non riguarderà la Scuola: o almeno, le cattedre che si libereranno finiranno in supplenza e non saranno destinate alle immissioni in ruolo. Nei giorni scorsi anche la senatrice Malpezzi del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione parlamentare tramite la quale chiedeva al Ministro dell’Istruzione, Bussetti, come mai il Governo abbia trovato i soldi per ...

Posti da Quota 100 : il Miur dice no per le Immissioni in ruolo - ecco come si utilizzeranno : La richiesta che i Posti lasciati liberi dai docenti che dal 1° settembre 2019 andranno in pensione con Quota 100 siano utilizzati per le immissioni in ruolo ha ricevuto un no da parte del Miur. Le procedure per assunzioni inizieranno a fine luglio, ma non riguarderanno i Posti di Quota 100. Secondo quanto riferisce Orizzonte Scuola, l’accordo con i sindacati prevede che dei Posti autorizzati dal MEF, vengano utilizzati solo quelli ...

Riparte il concorso dei presidi : Immissioni in ruolo di oltre 2mila dirigenti : Riparte il concorso dei presidi. La sesta sezione del Consiglio di Stato ha sospeso con effetto immediato la sentenza del TAR del Lazio che aveva, una settimana fa, annullato le correzioni dei...