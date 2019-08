Ilary Blasi assente al funerale di Nadia Toffa Poi la foto online e le proteste dei fan

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019) Non si fermano le polemiche e i piccoli scandali a pochi giorni dai funerali di. La scomparsa della Iena, che ha lottato per due anni contro il tumore e di cui si sono da poco celebrati i funerali, non smette di creare polveroni mediatici. L’ultimo, ma solo in ordine di tempo, è quello che vede protagonista, che con la conduttrice bionda aveva condiviso proprio l’avventura alle Iene. Ebbene, in molti hanno notato un particolare. La moglie di Francesco Totti infatti non era presente il giorno dell’ultimo saluto, a Brescia. E così l’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram diventa l’occasione per tutti gli haters di sputare odio e vomitare sentenze: “Guarda come si diverte sai che gli frega dimanco alè andata come se fosse morto un topo”. Tutti i commenti sono quasi sullo stesso tenore e non perdonano adla sua assenza. Continua ...

