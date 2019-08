Il tifoso del Napoli durante il calciomercato

VIDEO – Prima volta allo stadio - la reazione di un bambino tifoso dell’Everton : L’emittente BBC, tramite il profilo Twitter BBC Sport, ha diffuso il VIDEO di un bambino alla Prima volta allo stadio. La reazione del ragazzino è commuovente. BBC Sport – Il VIDEO che ritrae la Prima volta allo stadio genera sensazioni comuni a tutti gli amanti del calcio. The first time you go to the game is a feeling like no other @glennryanefc pic.twitter.com/ORWyISJqVg — BBC Sport (@BBCSport) August 19, ...

Adrian - follia in campo : un tifoso del Liverpool gli fa fallo mentre esulta in Supercoppa e lo fa infortunare : Il portiere Adrian, eroe "per caso" del Liverpool, non fa in tempo a festeggiare l'impresa in Supercoppa europea contro il Chelsea (vinta grazie a un suo rigore parato) che si deve subito fermare per infortunio. Il 32enne spagnolo, riserva di Alisson e svincolato fino a una settimana fa, è finito ko

Insulti razzisti Abraham - Lampard : “Da tifoso del Chelsea sono disgustato ed arrabbiato” : “sono particolarmente disgustato da tifoso del Chelsea. Abraham mi ha chiesto di poter calciare il quinto rigore. In poche ore qualcuno seduto dietro una tastiera o al telefono ha detto le cose più disgustose possibili. Troppo facile così fare queste cose. sono arrabbiato per quanto accaduto a Tammy perché il club fa molto lavoro contro la discriminazione, a tutti i livelli. Ho parlato con Tammy ed è un ragazzo forte che vuole fare ...

Pastiere ai big del calcio - tutti gli omaggi del boss tifoso : Vantano rapporti di amicizia altolocati, spesso anche con noti calciatori di serie A, per rafforzare autostima e consenso agli occhi dei propri affiliati. Camorristi e narcos che amano...

Fiorentina-Napoli - residenti a Napoli solo nel settore ospiti (anche senza tessera del tifoso) : Mentre infuria la polemica per la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti di Juve-Napoli ai nati in Campania, l’Osservatorio del Viminale sulle Manifestazioni Sportive si è riunito per la prima giornata di campionato. E ha suggerito, per Fiorentina-Napoli le seguenti misure organizzative: i residenti nella provincia di Napoli possono assistere alla partita esclusivamente nel settore ospiti. Non c’è bisogno di ...

Per gli insulti razzisti a Sterling - un tifoso non potrà vedere più le partite del Chelsea allo stadio : Il Chelsea si schiera con forza contro il razzismo, escludendo a vita un tifoso dallo Stamford Bridge, stadio della squadra londinese, e altri 5 hanno ricevuto un’esclusione che varia da 1 a 2 anni. I fatti che hanno portato all’allontanamento di queste persone sono risalenti all′8 dicembre 2018, nel corso della partita contro il Manchester City si sono sentite offese razziste al calciatore inglese Raheem Sterling.La pena ...

Criscitiello accusa un tifoso in diretta : “Non fare il napoletano!…” - arriva la denuncia del coordinamento Fans partenopei del mondo. Il comunicato : La dura presa di posizione del coordinamento Fans partenopei del mondo nei confronti di Michele Criscitiello di Sportitalia Il fatto: giovedì sera in diretta a Sportitalia, il giornalista Criscitiello ha avuto un battibecco telofonico alquanto duro con un tifoso partenopeo che lo accusava di dare molto poco spazio alle notizie sul calcio Napoli. Il giornalista si è difeso sostenendo il contrario, ma i toni sono diventati piuttosto accesi ...

Lite tifoso del Napoli-Criscitiello - volano insulti : “Sei un pecoraro di Avellino” [VIDEO] : Liti in televisione ne vediamo sempre più spesso. Un altro episodio si è verificato ieri sera nel corso della trasmissione “Lo sai che?“, in onda su Sportitalia al termine della rubrica di calciomercato. La rubrica è un’approfondimento di mercato in cui, attraverso una serie di notizie a rimbalzo tra Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà, si informano i telespettatori sulle ultime trattative. I tifosi possono ...

VIDEO – Un tifoso fa infuriare Fedele : “Anche lui è un cammellone?” : Un tifoso fa infuriare Fedele dopo la definizione di “cammellone” data a Fabian Ruiz Il teatrino è andato in onda su Radio Marte. Un tifoso ha ironizzato sulla definizione di “cammellone” data dall’ex dirigente sportivo al calciatore spagnolo del Napoli. “Il Napoli ha preso Elmas, Fedele è come Eziolino Capuano su Mertens, mi può dire se anche lui è un cammellone -ha punzecchiato il tifoso-. Spero dica ...

VIDEO – Tweet della SSC Napoli : “Il sogno del tifoso Massimo - l’incontro con Ghoulam…” : L’incontro tra il tifoso Massimo e Ghoulam Questo il Tweet della SSC Napoli: “Il sogno di Massimo era farsi autografare la maglia da @GhoulamFaouzi. Faouzi non si è fatto attendere e, qualche “Tweet” dopo, il sogno si è avverato! Ecco il VIDEO dell’incontro tra i due!” Leggi anche Ghoulam: “È stato difficile rinunciare alla Coppa D’Africa. Koulibaly migliore in Europa, che coppia con Manolas! Su James e Sarr alla ...