Il Principe Andrea rompe il silenzio sul caso Epstein e parla delle sue accuse

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roberta Damiata Dopo settimane di silenzi,ilcoinvolto nello scandaloIlè uscito allo scoperto dopo giorni diche si rincorrevano in ogni parte del mondo. Dopo la morte per suicidio di Jeffreysi è trovato coinvolto nello scandalo“schiave sessuali” e fino ad oggi era rimasto nel più totale. Ora ha deciso finalmente dire, e ha affermato di essere “sconvolto” dalle notizie di abusi sessuali che hanno portato al suicidio il suo ex amico Jeffrey. Lo ha fatto dopo l’uscita di un filmato postato dal “Mail On Sunday” che lo mostra all’interno della casa dia Manhattan. Ha dichiarato come “ripugnanti” lesui suoi presunti comportamenti trasgressivi. Una dichiarazione ufficiale di Buckingham Palace afferma: “Il duca di York è stato sconvolto dalle recenti notizie sui ...

Agenzia_Ansa : #Epstein: video del principe Andrea a casa del finanziere. Nelle immagini, il reale saluta una donna sulla porta… - LaStampa : Il video del principe Andrea a casa di Epstein che imbarazza la casa reale - Agenzia_Ansa : Virginia Robert Giuffre, testimone chiave nel caso #Epstein, racconta di essere stata costretta minorenne, ad avere… -