Il populismo burlesque

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2019) Se provate a guardare una puntata di “Fuori dal coro” togliendo l’audio, Mario Giordano potrebbe essere un consumato predicatore televisivo americano. Solo che invece di andare in estasi per Gesù, cade in trance, sviene, si dimena per un vitalizio, una pensione d’oro, le ruspe, i campi rom, una coop

