Il ghiacciaio crolla e le onde sommergono due canoisti | “Siamo fortunati ad essere vivi”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Una coppia diha rischiato grosso quando unè collassato davanti a loro in Alaska. Le incredibili immagini, che trovate nel video in fondo all’articolo e nella gallery scorrevole in alto, mostrano il crollo di un grandee i due uomini avere un incontro ravvicinato con la potente forza della natura generata dall’evento. I due sonoperancora in vita e sono riusciti anche a catturare il momento in un video. I due, Josh Bastyr e Andrew Hooper, si erano avventurati vicino alSpencer il 10 agosto. Questoraggiunge circa 1067 metri sopra il lago glaciale e comprende iceberg nella Chugach National Forest, circa 96km a sud di Anchorage. Dopo una notte trascorsa in tenda, i due si sono diretti al lago glaciale in kayak. Dopo un viaggio di 2,4km verso il, Bastyr e Hooper hanno sentito i rumori di distacchi ...

