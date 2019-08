Il direttore delle carceri federali degli Stati Uniti è stato rimosso dal suo incarico

Festival delle Spartenze - il Sud celebra i migranti italiani. Focus sull’Argentina col direttore dell’Apollo 11 : L’Italia non è solo il paese degli “immigrati”, ma soprattutto è terra di “emigrati”. Solo nel 2018 se ne sono andati in 130mila, per lo più ragazzi tra i 18 e i 34 anni. Giovani spesso costretti a partire alla ricerca di un lavoro o semplicemente di un futuro migliore che l’Italia non riesce a garantire. “Cervelli in fuga”, come vengono chiamati, che dal 25 luglio al 3 agosto si riuniranno al Piccolo Festival delle Spartenze. ...

Como - 5 arresti per corruzione : c’è anche l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate. “Rivelava verifiche ai commercialisti” : corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Como ha arrestato Roberto Leoni, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Como che attualmente ricopre lo stesso ruolo a Varese. In carcere sono finiti anche Stefano La Verde, funzionario già in servizio a Como e ora capo area dell’ufficio legale dell’Agenzia a Pavia, i due commercialisti Antonio e Stefano Pennestrì e Andrea Butti, titolare del ...