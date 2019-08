Icardi al Napoli | all’Inter 50 milioni più Milik

CorSport : Ultimatum del Napoli a Icardi. Entro sabato deve decidere : “Icardi Ultimatum”. Titola così il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il campionato inizia sabato e Ancelotti ha fretta. Vuole avere la squadra intera a disposizione, o almeno conoscere i nomi definitivi di chi la comporrà. Mauro Icardi non ha ancora deciso, ma il tempo ormai stringe e De Laurentiis, scrive il quotidiano sportivo, ha posto un Ultimatum all’attaccante. Entro sabato deve scegliere. Il presidente vuole sapere Entro ...

Napoli obiettivo Icardi : De Laurentiis vorrebbe una risposta dal bomber entro il 21 agosto : Il Napoli appare sempre più deciso a lanciare il suo assalto a Mauro Icardi, ma quest'ultimo ancora una volta starebbe prendendo tempo in attesa di un segnale da Torino, poiché la destinazione Juventus continuerebbe ad essere in cima ai suoi desideri. Per questo motivo il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, dopo aver rotto gli indugi, contattando l'Inter per trovare un accordo con la società milanese, non sarebbe di certo ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

CorSera : A Icardi restano solo Napoli e Juve. L’Inter pensa allo scambio con Milik : L’Inter non è stata poi così sorpresa del rinnovo di Dzeko con la Roma, scrive il Corriere della Sera. Era una possibilità che il club nerazzurro aveva messo in conto. Così Marotta si è subito mosso per trovare un altro attaccante da regalare a Conte. Sono due le linee guida del’a.d. interista. Innanzitutto non bisogna avere fretta, perché il tempo non manca e i giocatori disponibili ci sono. E poi l’investimento non deve essere ...

TS – Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì : Tuttosport: Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì Secondo Tuttosport, Mauro Icardi e la moglie-agente, vorrebbero mantenere la parola data a Paratici per un passaggio alla Juventus. Il club bianconero, però, non riesce ancora a trovare acquirenti per i suoi tesserati in esubero e, per questo motivo, è costretto a temporeggiare per l’acquisto dell’argentino. Nel frattempo, il Napoli di ADL, ...

CorSport : Il Napoli insiste su Icardi. Offre Milik e prepara il rilancio a 50 milioni : Il Napoli insiste per Icardi, scrive il Corriere dello Sport. Sa che ormai è una corsa a due con la Roma, visto l’affollamento che ha la Juventus nel reparto di attacco e che ancora non ha risolto. Il club di De Laurentiis ci prova con tutta la forza. All’Inter Offre il centravanti che è venuto meno con il rinnovo di Dzeko con la Roma: Milik. E l’Inter non è insensibile alla proposta. Sa che non può permettersi di vivere con l’argentino fermo e ...

Caliendo : “Non escludo Higuain al Napoli - Icardi vincolato alla Juve ma…” : Caliendo su Icardi e Higuain Il procuratore Antonio Caliendo , è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Gol su radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Icardi e Higuain: “Icardi? Rimane sempre vincolato alla promessa Juve sino all’ultimo giorno di mercato: questa mossa di Dzeko chiarisce di più le cose. Adesso Icardi si fa un po’ più difficile ma penso che la sua destinazione ...

Kiss Kiss Napoli : La famiglia Icardi apre al Napoli. Wanda ha visitato la città quattro volte in 5 mesi : Mauro Icardi non chiude la porta al Napoli. Anzi. Secondo quanto riportato da Diego De Luca di Radio Kiss Kiss, l’argentino non ha mai scartato il club allenato da Ancelotti. Wanda Nara, sua moglie e procuratrice avrebbe addirittura visitato la città quattro volte, tra gennaio e maggio, segno di un’apertura nei confronti di un trasferimento in maglia azzurra. Nei pensieri della famiglia Icardi, dunque, non ci sarebbe solo la ...

CorrMezz : Insigne ha chiamato Icardi per convincerlo a scegliere Napoli : Il Corriere del Mezzogiorno rivela di una telefonata di Insigne a Icardi probabilmente per convincerlo a scegliere Napoli. Il club di De Laurentiis è ancora alla ricerca del bomber per completare l’attacco di Ancelotti, tre sono i nomi nell’agenda di Giuntoli, Lozano, Icardi e James. Dalle notizie che arrivano dalla Spagna però l’ipotesi del colombiano appare oramai tramontata per la permanenza di James al Real Madrid. Mentre ...

TS – Icardi-Napoli - affare definito! Si attende l’ok del calciatore : Secondo Tuttosport, l’affare tra il Napoli e Icardi sarebbe ormai definito. Manca solo il sì definitivo del calciatore Secondo il quotidiano piemontese, il Napoli avrebbe fatto sapere a Mauro Icardi che entro lunedì dovrà decidere se accettare o meno la destinazione partenopea. In caso contraria, il club di De Laurentiis prenderà altre strade per coprire il ruolo di punta centrale. Tuttosport si spinge anche oltre in merito alla ...

Tuttosport : Napoli-Icardi - intesa sui diritti d’immagine - saranno condivisi : Tempo scaduto, questo avrebbe detto Aurelio De Laurentiis a Wanda Nara secondo l’edizione odierna di Tuttosport. Il presidente del Napoli non ha altro tempo da perdere e concede questo ultimo week end di riflessione a Mauro prima di virare verso un altro attaccante. Un altro weekend per riflettere, l’ultimo, e poi da lunedì prendere o lasciare. E’ il messaggio, garbato, ma deciso, che De Laurentiis ha lanciato a Wanda Nara nel corso del ...

Icardi-Napoli - De Laurentiis ha fissato la deadline : si può chiudere dopo il weekend : Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del giornale torinese Tuttosport, a firma del giornalista napoletano Raffaele Auriemma, ci sarebbero importanti novità per quanto riguarda l'affare per portare Icardi al Napoli. Infatti, ci sarebbe stata una lunghissima telefonata tra il patron azzurro Aurelio De Laurentiis e la moglie/procuratrice Wanda Nara. In particolare, ci sarebbe stato l'ultimatum del presidente alla procuratrice ...

CorSport : I giocatori del Napoli chiamano Icardi : “Vieni da noi” : Non solo le telefonate di De Laurentiis a Wanda Nara, o i contatti tra la manager e Giuntoli. Non solo la telefonata di Ancelotti a Icardi. Ora anche i calciatori, quelli che hanno con l’argentino un rapporto di amicizia, provano a convincerlo a venire a Napoli. Sanno, scrive il Corriere dello Sport, che per vincere le partite c’è bisogno di gol. Cercano di coccolarlo, di persuaderlo con le lusinghe, facendolo sentire importante e raccontandogli ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B".