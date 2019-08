I turisti non gradiscono il servizio | ristoratore gli sfonda il parabrezza dell' auto

Edoardo Stoppa 'Elefanti non sono giochi'/ 'Uno schifo - sfruttati per i turisti e...' : Edoardo Stoppa 'Elefanti non sono giochi', lo storico inviato di Striscia la Notizia lancia un messaggio su queste splendide creature

Russell Crowe commenta il divieto di sedersi sui gradini di Trinità dei Monti a Roma : “Molestare i turisti non fa bene agli affari” : “Molestare i turisti non fa bene agli affari”. Così l’attore Russell Crowe ha commentato la decisione del Comune di Roma di rendere operativo un divieto del 2012 che non permette di sedersi sulla scalinata di Trinità dei Monti, solitamente presa d’assalto da turisti e Romani per una pausa. Il Gladiatore per eccellenza, che solo lo scorso anno era tornato nella città eterna proprio per festeggiare i 18 anni del film, ha ...

CARABINIERE UCCISO/ "L'incontro con i turisti Usa non è andato come ci raccontano" : Numerosi i punti ancora oscuri nell'episodio che ha portato all'uccisione del CARABINIERE Cerciello Rega. A partire da ciò che è avvenuto durante l'incontro

Villaggio turistico somministrava acqua non potabile : la denuncia dopo i controlli dei NAS : Il NAS di Cosenza, al termine di un’attività di indagine, ha deferito all’Autorità Giudiziaria i legali rappresentanti di un Villaggio turistico calabrese. Nel corso degli accertamenti presso la struttura, infatti, i militari – come si legge in una nota stampa – hanno verificato che i due indagati si approvvigionavano di acqua corrente da due pozzi artesiani abusivi le cui acque, analizzate dal laboratorio dell’Agenzia Regionale per ...

Deborah De Luca - Dj italiana - parte con il visto turistico per gli Usa - ma viene fermata alla dogana : «Non sono mai stata trattata così male» : Brutta avventura per la dj partenopea Deborah De Luca. L’artista è volata negli Usa e per il Canada dove avrebbe dovuto fare alcune serate, peccato però che sia partita con un visto turistico e non lavorativo, come invece avrebbe dovuto essere, per questo alla dogana ci sono stati dei problemi. «Non avendo il visto per lavoro, per problemi di tempo, ho preferito tentare comunque, perché conosco il lavoro che c’è dietro una mia ...

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

No alle orde di turisti : In spiaggia per non più di un'ora : Parte la sperimentazione alla Baia degli Infreschi, nel Cilento. L'ambita spiaggetta sarà contingentata: non più di 67 turisti alla volta potranno intrattenersi per non più di un'ora. I turisti non potranno restare in spiaggia per più di un’ora. Parte la sperimentazione per l’area protetta dell'arenile di Baia degli Infreschi a Camerota, meta ambitissima delle vacanze nel Cilento. Il provvedimento porta la firma del direttore del ...

Maltempo Friuli - due turisti salvati dalla Guardia costiera di Grado : erano in acqua nonostante il meteo avverso : Nella zona antistante Grado (Gorizia), due persone si sono ritrovate in grande difficoltà in mare aperto, nonostante le condizioni meteo proibitive. Fortunatamente sono state entrambe tratte in salvo dalla Guardia costiera della Capitaneria di Porto di Monfalcone. Il primo intervento è stato a favore di un turista austriaco di 65 anni e’ stato trasportato al largo, sparendo alla vista della compagna che ha dato l’allarme. La corrente ...

Naturisti d’Italia al raduno in Puglia : “Nudità non vuol dire fare sesso e orge - ma socializzare” : A Vico del Gargano c'è stato il NatFest, fra eventi, yoga e bagni in piscina. "Naturismo vuol dire non accorgersi della propria nudità e di quella altrui" spiega uno dei partecipanti. "Qui non ci sono orge". In Italia scarseggiano le strutture e le spiagge naturiste, ma il movimento, seppure ancora di nicchia, "è in lieve crescita" assicura il presidente dell'associazione naturista dellìEmilia-Romagna.Continua a leggere

Colline del Prosecco Patrimonio Unesco - le Guide turistiche : “non c’è nulla di positivo - per questa monocoltura hanno distrutto il suolo” : “Siamo assolutamente contrari. Si tratta di una mera operazione di business che nella migliore delle ipotesi ha a che fare col commercio, non certo con lo sviluppo sostenibile, di cui andrebbe tenuto conto nella valorizzazione di un territorio. Un territorio che ora, grazie a questa consacrazione, rischia addirittura di subire danni“. Lo afferma in una nota la referente veneta dell’Associazione Guide turistiche d’Italia ...