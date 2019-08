Huawei | posticipato di altri 90 giorni il blocco Usa al colosso cinese | “Le realtà delle

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) La sospensione del bando Usa perè prolungata fino al 19 novembre. L’amministrazione ha infatti deciso di mantenere per90le esenzioni che consentono aldella tecnologia di continuare a commerciare con le aziende statunitensi. Nel frattempo, dalla segreteria del Commercio, è stato annunciato anche un aumento del numerocontrollate diche non potranno acquistare forniture dalle società a stelle e strisce. Dopo la richiesta avanzata dal presidente Trump di impedire alle società statunitensi di commerciare con alcune aziende estere, il dipartimento del Commercio aveva reso noto di aver aggiunto la compagnia di telecomunicazionie i suoi affiliati nella listasocietà potenzialmente a rischio per la sicurezza nazionale e gli interessi di politica estera americana. Non è la prima volta però che il provvedimento, ...

