Huawei | nuova deroga di 90 giorni dagli Usa Ma restano le incognite

Focus sulla patch B135 per Huawei Mate 20 Pro e Mate 20 : allineati ai P30 con una nuova funzione : Stanno arrivando novità molto interessanti oggi 16 agosto per i tanti utenti che nell'ultimo anno hanno deciso di acquistare un Huawei Mate 20 Pro o un Mate 20. Il motivo? Dopo la patch che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine luglio, come avrete notato dall'articolo pubblicato sul magazine, questo venerdì tocca già guardare avanti. Già, perché il produttore asiatico ha voluto migliorare in tempi ristretti l'esperienza di utilizzo di ...

Emui 10 : tutte le novità della nuova interfaccia Huawei : In occasione della Huawei Developer Conference che ha tolto i veli dal nuovo sistema operativo HarmonyOs, il colosso cinese ha anche rivelato tutti gli ultimi dettagli ufficiali sulla nuova interfaccia Emui 10 che debutterà a settembre, portando con sé numerose funzionalità inedite, un restyling grafico molto gradevole e una buona compatibilità con gli smartphone usciti in commercio finora. A pochi giorni dal debutto della beta pubblica abbiamo ...

Un piacere per gli occhi EMUI 10 : nuova anticipazione su device Huawei e Honor a 24 ore dal lancio : Mancano meno di 24 ore al lancio di EMUI 10. Come raccontato anche nella giornata di ieri, è giunta la piena ufficialità della presentazione della nuova interfaccia del produttore nel corso della conferenza HDC degli sviluppatori di scena in Cina proprio domani 9 agosto. In quella specifica occasione, appunto, la nuova esperienza sarà dettagliata in molte sue funzioni ma anche oggi apprendiamo dai canali ufficiali del produttore una succulenta ...

Huawei Mate 30 Pro riappare in pubblico in un nuovo scatto rubato: lati curvi, notch ridotto, e tante promesse sul reparto fotografico.

Primi smartphone con sistema operativo Huawei entro Natale - è la nuova frontiera? : Si ritorna a parlare insistentemente di Hongmeng, il nuovo sistema operativo Huawei. Sebbene, nel mese di luglio era stato più volte ribadito che il nuovo OS proprietario fosse destinato a computer, sistemi di guida autonoma e più in generale all'Internet of Things, nuove indiscrezioni vorrebbero i Primi smartphone con la specifica esperienza software già pronti entro la fine dell'anno. A darne notizia è la fonte cinese Globaltimes, la quale ...

Nuova scintilla per il ban Huawei dalla guerra dei dazi di Trump contro Cina? : Del ban Huawei non si parlava da giorni, giustamente, per merito di una certa apertura maturata dal governo USA e in pratica da Trump in luglio, proprio nei confronti dell'azienda cinese. Eppure, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che non può certo passare sotto silenzio, anche in riferimento al già precario equilibrio tra paese asiatico e americano appunto. Come molti dei nostri lettori già sapranno, Trump ha deciso Nuovamente di ...

Per Huawei Mate 20 e 20 Pro una nuova esperienza audio e video con l’aggiornamento 131 : Tutti avvisati i possessori di un Huawei Mate 20 (o quasi). Un nuovo aggiornamento, ora in prima distribuzione, porterà a bordo degli smartphone di fascia alta una nuova esperienza bluetooth per ascoltare musica e godere dell'intrattenimento video con una qualità più elevata. Il riferimento è all'aggiornamento siglato con firmware 9.1.0.131, il cui peso è niente affatto esiguo, ossia pari a 4.03 GB. L'update porta con se la patch di ...

Nuova modalità Luna su più smartphone Huawei presto? Un brevetto lo conferma : Quando parliamo di modalità Luna su smartphone Huawei, dobbiamo constatare che la specifica funzione per scatti all'altezza del nostro satellite è stata riservata inizialmente solo al Huawei P30 Pro. Quest'ultimo device, da vera e propria ammiraglia premium, è stato il primo ad avere in se specifiche tecniche e software in grado di garantire risultati migliori dell'astro celeste. Eppure, proprio questa modalità è giunta ad esempio anche per la ...

Nuova occasione per il Huawei P20 Lite con EMUI 9.1 : aggiornamento 147 migliorativo? : Huawei P20 Lite riceve in queste ore un nuovo aggiornamento. Il firmware è siglato ANE-LX1 9.1.0.147 ed è sempre basato sull'interfaccia EMUI9.1, arrivata a sorpresa per questo device nel mese di giugno. Si tratta naturalmente di un aggiornamento minore ma non sono poche le speranze rivolte alla release per chi, con l'update in questione, ha più di qualche problemino. L'aggiornamento 147 per il Huawei P20 Lite ha fatto la sua prima ...

True Stories - la nuova campagna di Huawei : la tecnologia a disposizione di tutti per un mondo evoluto - intelligente e connesso : Huawei, leader mondiale nel settore della tecnologia, presenta oggi “True Stories“, la nuova campagna che evidenzia come un approccio aperto e collaborativo alla tecnologia possa rendere il mondo un posto migliore. La campagna “True Stories” si basa su una serie di progetti recenti intrapresi da Huawei che dimostrano come, grazie all’applicazione della tecnologia, è possibile cambiare positivamente il mondo. “In ...

La nuova classifica AI dei SoC di Master è strana : MediaTek batte Huawei : La piattaforma cinese di benchmark Master Lu ha rilasciato l'elenco dei migliori chipset mobili in termini di prestazioni AI per la prima metà del 2019. Come previsto al top abbiamo lo Snapdragon 855 seguito dall'eccellente chip A12 di Apple, tuttavia a guadagnare la medaglia di bronzo è stato il MediaTek Helio P90, che ha superato il chipset Kirin 980 di Huawei piazzatosi al quarto posto. L'articolo La nuova classifica AI dei SoC di Master è ...

Huawei P Smart (2019) a 159 euro è la nuova Offerta Tech di Esselunga, valida dall'11 al 24 luglio 2019 o fino a esaurimento scorte in tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa.

Una nuova ricerca condotta su alcuni resoconti trapelati in Rete, solleva nuovi dubbi sui possibili collegamenti tra Huawei e il governo cinese.