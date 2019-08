Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Quattroe almeno sette feriti gravi. E’ questo il bilancio degliavvenuti indeldi campionato tra, match poi rinviato a data da destinarsi. I disordini sono iniziati fuori ddi Tegucigalpa quando il pullman della squadra delè stato attaccato da un gruppo di tifosi che ha lanciato bottiglie contro la vettura ferendo tre calciatori che sono stati poi medicati in ospedale. Dopo la decisione di non disputare l’incontro glisono proseguiti all’esterno tra gli ultras in maniera ancora più cruenta e nella guerriglia sono4 tifosi poco più che ventenni. L'articolo: 4delproviene da Il Fatto Quotidiano.

Cascavel47 : Honduras, follia allo stadio: 4 morti negli scontri prima del derby Olimpia-Montagua - Italia_Notizie : Honduras, follia al derby: 3 tifosi morti nella calca, anche i calciatori feriti - msn_italia : Honduras, follia al derby: 3 tifosi morti nella calca, anche i calciatori feriti -