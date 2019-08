Hockey Prato | Europei 2019 | nel femminile pareggiano Spagna e Olanda | eliminate Russia e

Fonte : oasport

(Di lunedì 19 agosto 2019) Si è conclusa anche la quarta giornata di gare dei Campionatidi, in corso di svolgimento ad Anversa, in Belgio. Quest’oggi il torneo maschile si è fermato per una giornata di riposo, mentre alsi è disputata la seconda tornata di incontri della fase a gironi. Nella Pool A le padrone di casa del Belgio hanno trionfato per 4-1 sulla, condannandola all’eliminazione e avvicinando il passaggio del turno alle semifinali in attesa dello scontro diretto decisivo con la. Le iberiche hanno impattato per 1-1 contro la forteed ora saranno presumibilmente costrette a battere il Belgio all’ultima giornata per volare in semifinale. Nella Pool B l’Inghilterra ha ipotecato la qualificazione per il prossimo turno pareggiando 1-1 con la Germania, mentre l’Irlanda ha demolito per 11-0 la modesta Bielo...

