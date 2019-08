Guendalina sempre più sexy sui social

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Novella Toloni I follower dell'ex gieffina non hanno gradito gli ultimi scatti della bella toscana e si sono scatenati in critiche e commenti negativi sui suoi profiliPeriodo bollente per l'ex gieffina toscanaCanessa, che suicontinua a postare foto provacanti dove appare,più spesso, nuda. Complice l'estate e il feeling con l'amico Marco Ferrero, "Iconize" noto video maker milanese, l'ex fidanzata di Daniele Interrante ha deciso di mostrarsi svestita in numerose foto pubblicate sui. Un atteggiamento il suo, tra l'ironico e il provocatorio, che non è piaciuto alla maggior parte dei fan e follower che la seguono suinetwork. L'ultima fotografia pubblicata dalla riviera adriatica, dove la Canessa si trova in vacanza, ha alimentato una polemica che da settimane la vede protagonista. Nello scatto l'ex gieffina si mostra ...

