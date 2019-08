Gran Canaria avvolta dalle fiamme | 8mila persone evacuate

Brucia l'isola di Gran Canaria : 8.000 gli sfollati - le fiamme avanzano "inarrestabili" : Le fiamme hanno già divorato 1.700 ettari di vegetazione. Al lavoro per cercare di spegnere i roghi ci sono più di 600 persone

Gran Canaria - spaventoso incendio sta divorando l’isola da tre giorni. Le immagini : Continua a salire il numero degli evacuati sull’isola di Gran Canaria a causa del violento incendio scoppiato sabato pomeriggio che ha già bruciato 3.400 ettari di vegetazione: secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais, sono già ben 8.000 le persone che sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni nel nord dell’isola mentre le fiamme avanzano “inarrestabili”, ha detto il presidente delle Canarie Angel ...

Gran Canaria - gli incendi devastano l’isola : evacuate 5000 persone. Bruciati 3400 ettari : Continua a bruciare Gran Canaria. Dopo l’incendio divampato sabato pomeriggio, il secondo nell’arco di una settimana, sono oltre 5000 le persone evacuate. Non si registrano vittime, ma le fiamme, secondo le informazioni diffuse dal quotidiano spagnolo El Pais, hanno già raso al suolo 3400 ettari di vegetazione. Circa 600 le persone al lavoro, tra vigili del fuoco, militari e volontari, che stanno cercando di spegnere l’incendio ...

