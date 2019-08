Governo | Zingaretti frena su trattativa | reunion Lega-M5S non esclusa Adnkronos 2

Crisi di Governo - Di Maio : “Salvini ha aperto la crisi in spiaggia. È disperato - parla solo di M5S”. Renzi : “Votiamo contro Conte”. Zingaretti non si fida : Il vicepremier all’assemblea dei parlamentari grillini: «Fiducia nel premier. Nuova maggioranza? Ci affidiamo a Mattarella»

Governo : Zingaretti frena su trattativa - reunion Lega-M5S non esclusa/Adnkronos : Roma, 19 ago. (Adnkronos) (di Mara Montanari) – Da quando Nicola Zingaretti è segretario del Pd, lo schema del ‘un passo alla volta’ è diventato familiare a chi segue le vicende dem. E anche stavolta, Zingaretti sembra non tradire la consuetudine e mentre fonti parlamentari renziane parlano di trattative avanzate con i 5 Stelle, fanno già i nomi di possibili ministri e ragionano sull’identikit del futuro premier, ...

Governo - le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E riprendersi il Pd : Basta un semino della discordia. Una dichiarazione in un’intervista o un retroscena con un titolo accattivante. Ed ecco che l’accordo politico, già fragile di suo, rischia di naufragare. Non per la notizia in sé, fondata o meno, quanto per le reazioni che essa scatena. È ciò che sta accadendo in queste ore che scandiscono l’attesa per il discorso del premier Giuseppe Conte in Senato. Si lavora sui nervi, che sono tesissimi sul ...

Matteo Renzi e il Governo Pd-M5s - inciucio incubo per gli italiani. Lo scenario : Zingaretti premier : L'inciucio tra Pd e Movimento 5 Stelle è una guerra di nervi che si gioca a pugnalate tra i dem e sulla pelle degli elettori italiani. Secondo La Stampa, il clima al Nazareno è talmente rovente tra sospetti e veleni interni da far arrivare a una conclusione sconcertante: fare premier Nicola Zingaret

Zingaretti : no a un Governo nato per paura delle urne : Zingaretti: no a un Governo nato per paura "Continuo a pensare che aprire dibattiti su Governi futuri prima che quello in carica cada sia un errore

Zingaretti stoppa Renzi e Delrio Governo M5S-Pd? Strada in salita : Alle ore 17:58 di venerdì 16 agosto arriva l'ennesimo colpo di scena in questa crisi di mezza estate il cui epilogo è ancora tutto da scrivere. Il segretario del Partito Democratico pubblica un breve ma significativo post su Facebook per dettare la linea ai suoi. I punti chiave delle... Segui su affaritaliani.it

Crisi di Governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

Crisi di Governo - il discorso di Renzi : l’appello a un Governo anti-Iva - i “punti d’incontro” con il M5s e la lealtà a tempo a Zingaretti : “Io non darò alibi a nessuno per fare saltare l’accordo che il tabellone di Palazzo Madama mostrerà stasera essere possibile”. Così Matteo Renzi in conferenza stampa al Senato annuncia che una maggioranza esiste, almeno dal suo punto di vista, così come la sua disponibilità a partecipare a un governo che duri a lungo. “Il mio appello è serio e non si impicca alle formule”, ha ribadito l’ex premier: “Io lo ...

Renzi : "Si deve avere la forza di fare un Governo - bene l'appello di Zingaretti all'unità" : "Si deve avere la forza di fare un governo. Il governo del cambiamento ha fallito. Il secondo fallimento è quello di Capitan Fracassa Salvini: nei sondaggi è evidente che la sua fama di uomo invincibile sta affondando". Lo ha dichiarato Matteo Renzi nella conferenza stampa convocata prima del voto al Senato sulla calendarizzazione dei passaggi parlamentari della crisi di governo, dopo la spaccatura avvenuta ieri in conferenza dei ...

Governo - Renzi : “Zingaretti trovi accordo con M5s - Salvini sta già perdendo consenso” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, ha convocato una conferenza stampa per chiedere di trovare un accordo su un Governo istituzionale che guidi il Paese per evitare l'aumento dell'Iva. Il compito di trovare e valutare l'accordo con i 5 Stelle, secondo l'ex presidente del Consiglio, spetta al segretario dem Nicola Zingaretti. Renzi, inoltre, sostiene che il consenso di Salvini sia già in calo.Continua a leggere

Crisi di Governo - Zingaretti : "Ora battaglia politica" : Tante idee diverse ed anche piuttosto confuse. È questo, in sintesi, il momento che sta vivendo il Partito Democratico che è riuscito a mettersi al centro della Crisi di Governo pur trovandosi all'opposizione. Il voltafaccia di Salvini nei confronti dei 5 Stelle ha fatto scatenare le varie componenti del PD. Renzi, da sempre nemico giurato dei 5 Stelle, ha iniziato subito a parlare di voler appoggiare un Governo Istituzionale, scavalcando ...

Crisi - dopo Zingaretti anche Bettini apre al “Governo politico di legislatura” : “Serve accordo Pd-M5s. Il premier? Non tecnico” : Sì a “un governo politico di legislatura” basato su una “profonda riflessione politica”. No a “un governo istituzionale” che sarebbe “un tragico errore”. E, soprattutto, sì al dialogo con i Cinque Stelle, “un tentativo difficilissimo ma dobbiamo provarci” dove la condizione sia “una scelta europeista netta”, perché “il M5s è composito, fluttuante, contiene istanze ...