Governo | Patuanelli | “Salvini ci insulta parlando di fantomatici accordi tra Renzi e M5s”

Crisi Governo - Patuanelli (M5s) : “Capo politico resta Di Maio - su candidato premier abbiamo diversi nomi. Salvini? Sono incazzato con lui” : “Alleanza col Pd? Sul taglio del numero dei parlamentari è possibile che ci sia una convergenza, ma al momento si deve limitare a questo. Dopodiché vediamo cosa succede”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, il capogruppo M5s al Senato, Stefano Patuanelli, circa un possibile accordo col Pd anche sulla manovra finanziaria. E aggiunge: “Con la Lega è tutto finito, non c’è ...

Crisi di Governo - Patuanelli (M5s) : “Salvini ha tradito fiducia degli italiani - la pagherà” : “Matteo Salvini pagherà per il tradimento nei confronti degli italiani che avevano fiducia in questo governo“. A dirlo, all’usscita da Palazzo Chigi, il capogruppo in Senato del M5s, Stefano Patuanelli. “Chiederemo di andare al voto? Certamente non ci saranno pastrocchi”. L'articolo Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” proviene da Il Fatto ...

Patuanelli : bisogna discutere senza mettere in mezzo il Governo : Roma – “Ha ragione il presidente Romeo: la parola piu’ ricorrente e’ ‘surreale’. Io ritengo che la prima cosa ‘surreale’ e’ dimenticare che questa e’ una repubblica parlamentare e non un premierato. E che quindi il dibattito politico si fa in quest’aula, anche tra forze politiche che la pensano in modo diverso, senza per questo mettere sempre in mezzo il Governo”, dice ...

Dl Sicurezza bis - verso la Fiducia al Senato. Salvini : “Conto che passi”. Patuanelli (M5s) : “Governo non rischia di cadere” : Il decreto Sicurezza bis affronta l’Aula del Senato e il voto per la conversione definitiva in legge. Secondo le ultime indiscrezioni, si prevede che il governo metterà la Fiducia sul provvedimento bandiera per la Lega: le tensioni dentro e fuori la maggioranza e i numeri risicati (appena 5 i voti di scarto su cui può puntare l’esecutivo) lasciano intendere che questa sarà la strada scelta dal premier Conte. Il vicepremier del ...

Tav : Patuanelli - ‘sì Lega viola contratto Governo’ : Roma, 4 ago. (AdnKronos) – “Nel contratto di governo non c’è scritto che il Tav va fatto così com’è, piuttosto c’è ‘l’impegno a ridiscutere integralmente il progetto’. Mentre oggi il Carroccio vuole votare per il progetto originario della Torino-Lione. E questa sarebbe sicuramente una violazione del contratto”. Lo afferma il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, in ...

Conte : “Savoini non ha incarichi dal Governo”. Patuanelli (5 Stelle) : "Qui doveva esserci Salvini". : Il presidente del Consiglio: “Ma non ha incarichi di governo”. 5 Stelle assenti durante l’informativa del premier

Patuanelli (M5S) : "Governo tiene e va avanti. Ma vicenda Savoini va chiarita meglio" : “La vicenda va chiarita meglio, sarà la magistratura a fare le indagini, bisogna capire se Savoini ha effettivamente avuto un mandato per conto proprio, o se è stato un millantatore: su questo dalla Lega ci aspettiamo dei fatti”.Così Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, intervistato dal Gr1 Rai.“La commissione d’inchiesta va bene, ma deve riguardare tutte le fondazioni, tutti i finanziamenti ...