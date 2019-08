Governo | Gasparri | ‘chi vuole maggioranza Ursula sostenga Berlusconi’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma, 19 ago. (AdnKronos) – “Prodi, che propone per l’Italia la-Orsola, facendo riferimento alla recente elezione del nuovo presidente della Commissione Europea, dimentica un dettaglio. Che quella presidente appartiene al Partito Popolare Europeo, non alle orde di socialisti e di grillini che creano danni in Italia e in Europa. Vogliono lain Italia? Benissimo. Votino per Silvio Berlusconi presidente del Consiglio. Che fa parte del PPE come la nuova presidente della Commissione Europea”. Lo dichiara il senatore Maurizio(Fi).L'articolo, ‘chiBerlusconi’ CalcioWeb.

