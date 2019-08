Governo | Bonafede | M5S mai al tavolo con Renzi e Boschi

Crisi Governo - Bonafede : “Salvini alle urne pagherà moltissimo questo tradimento” : “Matteo Salvini e la Lega, per capitalizzare il consenso dei sondaggi, hanno deciso di provocare una Crisi. Da un secolo non succedeva una cosa del genere. Non si crea una Crisi di governo dal nulla e sotto la legge finanziaria”. Sono le parole del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ospite di “In Onda”, su La7. Il politico del M5s aggiunge: “Io non ho paura del voto degli italiani. Ma gli italiani devono sapere che la Lega ha violato il ...