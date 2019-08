«Good Boys - Quei cattivi ragazzi» batte al box office squali e «Fast & Furious»

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dicie pensi a boxrecord. Così ci aveva abituato la saga più rombante di sempre. Ma allo spin-off Hobbs; Shaw è andata male. Colpa di, che contrariamente a quanto faccia pensare il titolo, altro non è che un'avventura tra Mamma ho perso l'aereo, Piccole canaglie e Stranger Things (senza cospirazioni e demogorgoni). Con un po' di pepe extra dato da qualche elemento della trama che fa virare il racconto verso una versione perdi Una notte da leoni. Perché, come recita anche nel trailer il suo produttore Seth Rogen, includendo la storia droga, sesso e scene parecchio d'azione, nel film ini recitano ma non possono vederne il promo, degno di censura. In due giorni la forza di questo trio di giovani protagonisti ha travolto anche glidel film di paura del ...

