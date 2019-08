Giulio Chierchini è morto | carriera | biografia e chi era il disegnatore

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 19 agosto 2019)e chi era ilNovantuno anni di vita, di cui sessantasei spesi sulle pagine di Topolino: ènella serata del 18 agosto 2019prolifico della seconda metà del Novecento, storica colonna di Topolino, ma anche tra i principali punti di riferimento del fumetto italiano. Unadedicata al disegno, che si è affievolita solo nel marzo scorso, quando disegnò l’ultima tavola per il settimanale (mentre l’ultima storia risale allo scorso gennaio). Ecco chi erain questo breve profilo biografico.: chi era, lanasce il 22 maggio 1928 a Genova. Trasferitosi a Siena con la famiglia, frequenta l’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna, ma senza ultimare gli studi. All’età di soli 18 anni inizia a lavorare come animatore per ...

