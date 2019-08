Giulia De Lellis | prime frasi del libro sul tradimento | ' È aprile | il gelo dentro e tremo'

Giulia De Lellis si svela su IG : convivenza con Iannone e occhi lucidi per il libro : Ad un mese esatto dall'uscita del suo primo libro, Giulia De Lellis ha deciso di svelare ai fan un altro particolare inedito risalente al periodo in cui si è data alla scrittura: rispondendo ad alcune domande che le sono state fatte sui social network, infatti, l'influencer ha fatto sapere di essersi commossa spesso mentre buttava su carta le emozioni che ha provato quando è stata tradita. La storia d'amore con Andrea Iannone, invece, va ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone convivono già - la nuova vita dell’influencer è a Lugano : Fanno davvero sul serio Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Al punto che stanno già convivendo, a dispetto del fatto che la loro relazione è iniziata solo una manciata di mesi fa. Lo ha svelato la stessa influencer, rispondendo alle domande dei fan. Uno dei suoi follower le ha chiesto se lei e il pilota ex di Belen Rodriguez vivono insieme: "Sì, dal primo giorno forse", è la risposta di Giulia, che non ha perso tempo e ha fatto armi e bagagli per ...

Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio : Giulia De Lellis svela come va la sua relazione con Andrea Iannone e poi esprime un ‘dolce’ desiderio Così innamorata, forse, Giulia De Lellis non l’avevamo mai vista. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata, da qualche mese, con il pilota di Moto GP Andrea Iannone e le cose vanno più che bene. […] L'articolo Giulia De Lellis fa una rivelazione su Iannone e poi esprime un desiderio proviene da Gossip e ...

