Gamescom 2019 | la modalità multiplayer Ghost War di Ghost Recon Breakpoint

Gamescom 2019 : Gears POP! ha una data di uscita e un nuovissimo trailer : Uno dei primissimi protagonisti dell'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2019 è lo spin-off di una serie Microsoft estremamente amata e caratterizzata negli ultimi tempi da progetti sempre diversi che cercano di ampliare i generi e le tipologie di esperienze proposte. Stiamo ovviamente parlando di Gears of War e in particolare di Gears POP!Lo spin-off mobile si è reso protagonista di un nuovo cartoonesco trailer che ha anche ...

Gamescom 2019 : Devil May Cry 5 - Stellaris ed Age of Empires Definitive Edition sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass : Durante l'Xbox Inside che si sta tenendo in questi minuti è stato annunciato che tre nuovi giochi entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass a partire da oggi.Devil May Cry 5, Stellaris ed Age of Empires: Definitive Edition, quest'ultimo su PC, sono già disponibili per tutti gli abbonati. Devil May Cry 5 è l'ultima novità della serie di Capcom ed è stata una delle più grandi uscite della prima metà dell'anno. Stellaris, invece, è un ...

Gamescom 2019 : l'orrore di Blair Witch in un nuovo trailer : La conferenza Xbox Inside di Microsoft in occasione della Gamescom 2019 ha avuto inizio da pochi minuti e il colosso di Redmond ha deciso di aprire le danze con Blair Witch.Il titolo, ispirato alla famosa serie horror, è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate?Leggi altro...

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : È stata un percorso abbastanza difficile quello di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma nel maggio del 2018, gli sviluppatori GSC Game World confermarono che il sequel del classico cult del 2007 era finalmente in fase di sviluppo e che sarà pubblicato nel 2021. Oltre a questo, tuttavia, non sappiamo assolutamente nulla del gioco e gli aggiornamenti sono stati inesistenti dal momento dell'annuncio.La situazione, però, potrebbe cambiare presto. Come notato da un ...

Gamescom 2019 : ben 19 studi di sviluppo italiani saranno presenti all'evento di Colonia : Anche quest'anno il Ministero dello sviluppo Economico, l'ICE Agenzia e AESVI, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annunciano la partecipazione di una delegazione di aziende italiane a Gamescom, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma dal 20 al 24 agosto 2019 in Germania presso la Koelnmesse di Colonia.Come negli anni precedenti, anche nel 2018 il mercato dei videogiochi in Italia ha ...

L'esclusiva PS4 Erica sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : L'esclusiva PS4 Erica, annunciata alla Paris Games Week 2017, potrebbe essere tra i protagonisti della Gamescom 2019 e, forse, il titolo vedrà la luce prima di quanto pensiamo. I trofei del titolo sono da poco comparsi sui server di Sony e il gioco è stato in precedenza classificato in Australia. Due indizi che farebbero pensare all'arrivo di importanti aggiornamenti sul gioco, magari proprio alla fiera di Colonia. Poco prima dell'E3 2019, ...

Age of Empires IV : novità in arrivo durante la Gamescom 2019? : Dopo un lungo periodo di silenzio, finalmente durante la Gamescom 2019 potrebbero arrivare novità di spessore per i fan di Age of Empires.L'account Twitter della serie ha infatti pubblicato un messaggio in cui raccomanda ai giocatori di seguire il prossimo appuntamento di Inside Xbox, che andrà in onda domani, per delle "novità eccitanti" dalla Gamescom, senza purtroppo entrare nei dettagli. Le "novità" in questione potrebbero dunque riguardare ...

Gamescom 2019 : cosa aspettarsi? - articolo : Gamescom promette di conquistare il suo pubblico anche quest'anno. Una fiera che alla sua undicesima edizione si presenta - ancora una volta - in continua crescita, rinomata grazie alla qualità e varietà dei suoi padiglioni. Come sempre, l'epicentro dell'industria videoludica europea sarà Colonia, nell'ormai solito ed elegante centro espositivo Koelnmesse. Rispetto all'edizione 2018 lo spazio è cresciuto del 5%, raggiungendo i 210.000 metri ...

Destiny 2 : Shadowkeep sarà presente all'apertura della Gamescom 2019 : Ad aprire la Gamescom 2019 avremo l'Opening Night Live, evento a cui presenzierà niente meno che Bungie col suo attesissimo Destiny 2.L'annuncio arriva da Geoff Keighley, ovvero il conduttore dello show che accompagnerà gli spettatori verso l'apertura dell'importante fiera di settore.In occasione dell'Opening Ninght Live sarà dunque proiettato un cinematic reveal, quello che potremmo ipotizzare essere un primo trailer d'annuncio.Leggi altro...

Anche Destiny 2 alla Gamescom 2019 - Bungie si prepara alla fiera di Colonia : Siamo a poche settimane dall'arrivo sulla scena della terza annata di contenuti di Destiny 2, lo sparatutto in salsa Sci Fi di Bungie, e ovviamente tanta è la curiosità che aleggia attorno alla nuova espansione Shadowkeep. Un momento molto atteso quello dell'inizio di un nuovo anno per il titolo, considerando il fatto che in sostanza rappresenterà un po' la bussola per quanto concerne l'andamento del gioco nel corso dei prossimi dodici ...

Il gameplay di Need for Speed Heat sarà svelato alla Gamescom 2019 : EA ha finalmente presentato il prossimo titolo della serie Need for Speed pochi giorni fa, Need for Speed ​​Heat, ma questa rivelazione si è focalizzata solamente su un trailer cinematografico. Se vi state chiedendo quando riusciremo a vedere del gameplay, non preoccupatevi, perché non bisognerà attendere troppo tempo.Geoff Keighley, che ospiterà l'evento di apertura della Gamescom 2019 il 19 agosto, Opening Night Live, ha confermato ...

Call of Duty : Modern Warfare sarà protagonista alla Gamescom 2019 con nuovi video e un "annuncio speciale" : L'evento di apertura della Gamescom 2019, Opening Night Live, vedrà la presenza di alcuni importanti giochi e sarà il palcoscenico per annunci piuttosto grandi per titoli del calibro di Gears 5, Death Stranding, Need for Speed ​​Heat e altri. Ora, scopriamo che un altro gioco si unirà alla scaletta dell'evento, ovvero Call of Duty: Modern Warfare.Geoff Keighley, che ospiterà lo show il 19 agosto, ha recentemente confermato su Twitter ...

Call of Duty Modern Warfare prepara un annuncio importante - occhi puntati sulla Gamescom 2019 : L'autunno di quest'anno sancirà il ritorno sulle scene di Call of Duty Modern Warfare, il nuovo capitolo della serie sparatutto di Activision che si appresta a fare faville. Il merito va ovviamente a Infinity Ward, team di sviluppo parecchio apprezzato dalla community del gioco, che dopo sviluppi eccessivamente futuristici a pensato bene di tornare a posare i piedi dei combattenti a terra, senza voli (pindarici e non) a distrarre ...

Microsoft potrebbe annunciare l'acquisizione di un nuovo studio alla Gamescom 2019 : Dall'E3 dell'anno scorso, la famiglia degli Xbox Game studios è cresciuta molto. Microsoft ha sia fondato nuovi studi sia acquisito alcuni di quelli esistenti come Obsidian, Ninja Theory e Double Fine e ha dichiarato di avere ancora qualche sorpresa in serbo.Il boss di Xbox, Phil Spencer, ha affermato in modo evidente che vorrebbe acquisire uno sviluppatore giapponese solo due mesi fa. Con la Gamescom 2019 dietro l'angolo (che inizia la prossima ...