Gamescom 2019 | Gears 5 e la spettacolare modalità Orda in due imperdibili video

Gamescom 2019 : il DLC The Two Colonels di Metro Exodus è in arrivo domani : Nel corso dell'Inside Xbox di Microsoft per la Gamescom 2019 è arrivato finalmente il turno dell'acclamato Metro Exodus.Nello specifico, il colosso di Redmond ha mostrato un nuovo trailer dedicato al DLC The Two Colonels.Il nuovo contenuto storia di Metro Exodus sarà disponibile da domani, 20 agosto.Leggi altro...

Gamescom 2019 : l'RPG Greedfall in azione in un nuovo trailer : Microsoft continua a presentare giochi al suo evento Xbox Inside per la Gamescom 2019.Ora è arrivato il momento di un gioco piuttosto ispirato, stiamo parlando di Greedfall di Focus Home Interactive e Spiders Games.Per chi non lo sapesse, nel gioco una nuova ondata di coloni sta fuggendo da un'Europa afflitta da inquinamento e malattie per una vita migliore nel nuovo Mondo. L'unico problema è che il nuovo Mondo ha già una popolazione indigena ...

Gamescom 2019 : disponibile un nuovo trailer di Journey to the Savage Planet : Durante la Gamescom 2019, i ragazzi di 505 Games e Typhoon Studios hanno pubblicato un nuovo coloratissimi trailer di Journey to the Savage Planet, indicando inoltre che sarà disponibile dal 31 gennaio del 2020 su console e PC.Il gioco mette gli utenti nei panni di alcuni dipendenti della Kindred Aerospace, corporazione che ha come obiettivo stabilire colonie nel sistema solare. Il il mondo AR-Y 26 è senza dubbio quello che più si presta ...

Wasteland 3 – Un nuovo trailer svelato alla Gamescom 2019 : inXile entertainment— lo studio guidato dal fondatore di Interplay e co-creatore di Wasteland, Brian Fargo — e Deep Silver, hanno mostrato un nuovissimo trailer dell’attesissimo Wasteland 3, durante lo show ‘Inside Xbox’. In questo trailer, il Patriarca del Colorado convoca i Desert Ranger nella sua terra e avverte dei pericoli che incontreranno. Con l’Arizona, il loro stato d’origine, che ha un ...

Gamescom 2019 : Empire of Sin di Brenda e John Romero in un imperdibile video gameplay : Presentato come una sorta di XCOM ambientato durante il proibizionismo, Empire of Sin ha progressivamente attirato l'attenzione di diversi giocatori non solo per i nomi coinvolti (Brenda e John Romero) ma anche per il particolare mix di elementi strategici e gestionali che verranno miscelati con una trama e un setting da non sottovalutare.Poco prima di accogliere Brenda e John Romero sul palco di Inside Xbox abbiamo avuto l'occasione di vedere ...

Gamescom 2019 : un gameplay trailer per Wasteland 3 : In questi minuti si sta svolgendo la conferenza Xbox Inside per la Gamescom 2019 e Microsoft continua a mostrare attesi giochi. Dopo titoli come Blair Witch o la modalità multiplayer di Ghost Recon Breakpoint, Ghost War, ora tocca a Wasteland 3.Il video condiviso è un trailer che ci mostra la tipica ambientazione post-apocalittica della serie e alcuni spezzoni di gameplay.Ecco il gameplay trailer qui di seguito, buona visione:Leggi altro...

Gamescom 2019 : NBA 2K20 mostra la modalità Carriera in questo nuovo filmato : Durante l'Inside Xbox, dopo un'intervista a Josh Hart, campione NBA, è stato mostrato un nuovo filmato di NBA 2K20.Questa volta il video si incentra sulla modalità Carriera e vede la presenza di attori come Idris Elba e Rosario Dawson. La modalità MyCareer consente di vivere la vita di un moderno atleta NBA sia dentro che fuori dal campo.La storia gode della collaborazione di SpringHill Entertainment, società di Lebron James assieme a Maverick ...

Gamescom 2019 : la modalità multiplayer "Ghost War" di Ghost Recon Breakpoint protagonista di un trailer : In questi minuti si sta svolgendo l'Xbox Inside di Microsoft alla Gamescom 2019, la conferenza continua a mostrare interessanti trailer e, stavolta, è il turno di Ghost Recon Breakpoint.Nello specifico, Microsoft ha mostrato il video dedicato alla modalità multiplayer PvP 4vs4 chiamata "Ghost War":Che ne pensate?Leggi altro...

Gamescom 2019 : Gears POP! ha una data di uscita e un nuovissimo trailer : Uno dei primissimi protagonisti dell'Inside Xbox organizzato in occasione della Gamescom 2019 è lo spin-off di una serie Microsoft estremamente amata e caratterizzata negli ultimi tempi da progetti sempre diversi che cercano di ampliare i generi e le tipologie di esperienze proposte. Stiamo ovviamente parlando di Gears of War e in particolare di Gears POP!Lo spin-off mobile si è reso protagonista di un nuovo cartoonesco trailer che ha anche ...

Gamescom 2019 : Devil May Cry 5 - Stellaris ed Age of Empires Definitive Edition sono disponibili da oggi su Xbox Game Pass : Durante l'Xbox Inside che si sta tenendo in questi minuti è stato annunciato che tre nuovi giochi entreranno a far parte del catalogo Xbox Game Pass a partire da oggi.Devil May Cry 5, Stellaris ed Age of Empires: Definitive Edition, quest'ultimo su PC, sono già disponibili per tutti gli abbonati. Devil May Cry 5 è l'ultima novità della serie di Capcom ed è stata una delle più grandi uscite della prima metà dell'anno. Stellaris, invece, è un ...

Gamescom 2019 : l'orrore di Blair Witch in un nuovo trailer : La conferenza Xbox Inside di Microsoft in occasione della Gamescom 2019 ha avuto inizio da pochi minuti e il colosso di Redmond ha deciso di aprire le danze con Blair Witch.Il titolo, ispirato alla famosa serie horror, è tornato a mostrarsi in un nuovo trailer visibile qui di seguito:Che ne pensate?Leggi altro...

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : È stata un percorso abbastanza difficile quello di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma nel maggio del 2018, gli sviluppatori GSC Game World confermarono che il sequel del classico cult del 2007 era finalmente in fase di sviluppo e che sarà pubblicato nel 2021. Oltre a questo, tuttavia, non sappiamo assolutamente nulla del gioco e gli aggiornamenti sono stati inesistenti dal momento dell'annuncio.La situazione, però, potrebbe cambiare presto. Come notato da un ...

Gamescom 2019 : ben 19 studi di sviluppo italiani saranno presenti all'evento di Colonia : Anche quest'anno il Ministero dello sviluppo Economico, l'ICE Agenzia e AESVI, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annunciano la partecipazione di una delegazione di aziende italiane a Gamescom, la più importante fiera del gaming in Europa, in programma dal 20 al 24 agosto 2019 in Germania presso la Koelnmesse di Colonia.Come negli anni precedenti, anche nel 2018 il mercato dei videogiochi in Italia ha ...

L'esclusiva PS4 Erica sarà tra i protagonisti della Gamescom 2019? : L'esclusiva PS4 Erica, annunciata alla Paris Games Week 2017, potrebbe essere tra i protagonisti della Gamescom 2019 e, forse, il titolo vedrà la luce prima di quanto pensiamo. I trofei del titolo sono da poco comparsi sui server di Sony e il gioco è stato in precedenza classificato in Australia. Due indizi che farebbero pensare all'arrivo di importanti aggiornamenti sul gioco, magari proprio alla fiera di Colonia. Poco prima dell'E3 2019, ...