Gallarate | sacrestano di colore spintonato e insultato | “Preso di mira perché nero”

(Di lunedì 19 agosto 2019)“solonero“. È successo a, nel Varesotto. Vittima dell’episodio razzista ildella Basilica di Santa Maria Assunta, Deodatus Nduwimana, un italiano originario del Burundi che da quasi 20 anni lavora nella parrocchia. Secondo alcuni media locali, l’aggressione è costata aluna lussazione. “È successo in pieno giorno – ha riferito a Varesenews Deodatus, annunciando anche che sporgerà denuncia – stavo andando ad aprire la basilica, lui era lì come sempre e mi ha spinto dopo avermi. Ho paura per la mia vita. Questa persona è sempre in piazza, è un nullafacente e mi ha preso di“. Ilha poi sottolineato che finora, sempre da parte della stessa persona, c’erano state solo violenze verbali, insulti e minacce. L’aggressore ha precedenti e, secondo ...

