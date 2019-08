Fortnite | anche il supercampione vittima dello scherzo del momento | le forze

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) E se da unall’altro lespeciali sfondassero la porta ed entrassero in casa con fucili spianati e pistole cariche? Sembra incredibile ma negli Stati Uniti succede sempre più spesso e pochi giorni fa è capitatoa Kyle Giersdorf, l’adolescente che si è portato a casa 3 milioni di dollari vincendo il campionato mondiale di, il videogioco del. Succede, sì, ma per. O meglio, per colpa di unoche dal 2008 ormai sta diventando sempre più diffuso negli Usa e in Canada tra i videogamer online. Il campioncino americano, di sedici anni, è infatti l’ennesima“swatting”. Anonimi aizzatori di terrore chiamano la polizia e denunciano un crimine urgente e sanguinario (un omicidio per esempio) a casa dellaprescelta, tendenzialmente il rivale online. Così sul luogo accorre la Swat (da qui il termine swatting) con unità ...

