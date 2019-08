Flavia Pennetta incinta | Fabio Fognini di nuovo papà

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) L'inatteso annuncio social, a poche ore dal via degli Us Open 2019.sarà dipadre, come rivelato su Twitter, con tanto di foto verità., 37enne vincitrice degli US Open nel 2015, da tre anni moglie die da due mamma di Federico, è infatti."In quattro sarà ancora più bello", ha scritto, pubblicando due scatti di pura felicità. In unoe il piccolo Federico si divertono in piscina, mentre in un altroabbraccia la, accarezzandole il pancino.di19 agosto 2019 17:13.

