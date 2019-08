Fischiano le orecchie di Cristiano Ronaldo | l’ultimo attacco arriva da Forlan | “vuole

Fischiano le orecchie di Messi - Van Gaal distrugge la Pulce : parole di fuoco all’indirizzo dell’argentino : L’allenatore olandese non ha risparmiato feroci critiche a Messi , accusandolo di non giocare al servizio della squadra parole durissime, che hanno come destinatario nientemeno che Lionel Messi . Il mittente? Louis Van Gaal , un tipo che non le manda certo a dire, soprattutto quando deve lanciare feroci critiche. AFP/LaPresse L’olandese è intervenuto ai microfoni di ‘El Pais’, puntando il dito contro l’argentino ...

Formula 1 - Hamilton tagliente in conferenza stampa a Le Castellet : Fischiano le orecchie della Ferrari : Il pilota della Mercedes non ha lesinato velenose frecciatine alla Ferrari nella conferenza stampa post qualifiche Lewis Hamilton ama affondare i suoi artigli sulla preda ferita, lo fa sia in pista che fuori, prendendosi la pole position numero 86 in Francia per poi lanciare le sue frecciatine velenose. Photo4/LaPresse E’ successo dopo le qualifiche di Le Castellet in conferenza stampa, dove l’inglese non ha risparmiato la ...