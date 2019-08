Firenze | bimbo di 2 anni sfonda zanzariera della finestra e cade giù per oltre 6 metri

Meningite - bimbo di 7 anni in prognosi riservata al Meyer di Firenze : Un bambino di sette anni , originario della provincia di Arezzo, è attualmente ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze . Sarebbe stato colpito da una patologia di tipo B. Il bimbo è stato accompagnato nel pomeriggio di giovedì al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo dalla mamma.Continua a leggere

Cade nello stagno e arriva in coma al Meyer di Firenze : bimbo di 2 anni salvo grazie all’Ecmo : Il bambino, che ha appena compiuto due anni , era arriva to all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dall'Umbria in elisoccorso dopo aver rischiato di morire per annegamento. È stato salvato grazie all'Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione.Continua a leggere

Firenze - cade in stagno e rischia di annegare : bimbo di 2 anni salvato al Meyer : Un bimbo di 2 anni ha rischiato di morire per annegamento: è arrivato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in coma ed è stato salvato dai medici grazie all’Ecmo, una procedura di respirazione extracorporea che ha consentito ai suoi polmoni di stare a riposo e recuperare la loro funzione. Storia a lieto fine per il bambino umbro che nelle scorse settimane è arrivato al Meyer con l’elisoccorso, in coma, e che nei prossimi ...