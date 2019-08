Fabio Camilli è stato riconosciuto come figlio legittimo di Domenico Modugno | la sentenza

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019)di. Ladella I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione ha messo la parola "fine" a 18 anni di battaglie legali che lo stessoha raccontato alle colonne dell'Ansa: "Èun viaggio faticoso ed estenuante".di Maurizia Calì - al secolo Maurizia- ballerina, coreografa e regista triestina che il Mimmo nazionale citava nel brano Pasqualino Maraja"la bellissima Kalì" che si innamorò di Pasqualino e lo portò con sé in India. Solamente il 6 agosto l'Italia intera aveva ricordato il cantautore di Nel Blu Dipinto Di Blu a 25 anni dalla sua morte, avvenuta nel 1994 a Lampedusa per un infarto. Nella sua lunga dichiarazione rilasciata all'Ansa,ha ringraziato, in primo luogo, il suo avvocato Gianfranco Dosi e ha raccontato che un processo di riconoscimenti ...

