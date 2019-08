Escursionista morto in Cilento | la stampa francese mette in dubbio la velocità dei

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’Escursionista morto : “Elicottero in volo 27 ore dopo la telefonata al 112” : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Sentimenti che si accavallano, mentre il corpo senza vita del francese di 27 anni, da 2 anni a Roma per un dottorato in storia dell’arte, è ancora adagiato in fondo a un burrone nei pressi di San Giovanni a Piro, nel Cilento, quasi al confine fra Campania e Basilicata. Saranno due inchieste ...

Precipita in un canale : morto Escursionista nel Bellunese : E’ morto all’ospedale di Belluno, dove era stato ricoverato dopo il salvataggio ieri pomeriggio con l’elisoccorso di Pieve di Cadore, l’escursionista che era caduto ruzzolando per diverse decine di metri sotto il Pelmo, nel Bellunese, lungo il sentiero che dal Rifugio Venezia scende verso Brusadaz. A dare l’allarme, alcune persone che avevano assistito all’incidente. L’ uomo era stato rianimato e portato ...

Incidenti in Montagna : Escursionista trovato morto nel Bresciano : Il Soccorso Alpino ha individuato nella zona di Cima Aviolo, a 2.870 metri di quota, sopra Edolo (Brescia) il corpo senza vita di un escursionista che ieri non aveva fatto rientro a casa. L’allarme è stato lanciato dalla moglie nella tarda serata di ieri, dopo i vani tentativi di contattare l’uomo. Il corpo dell’escursionista è stato localizzato questa mattina dagli uomini del Soccorso Alpino dopo aver avvistato l’auto ...

Incidenti in montagna : ha malore in quota - morto un Escursionista : Un escursionista di 69 anni, residente a Carmagnola (Torino), è morto in seguito ad un malore che lo ha colto sul sentiero verso il Rocciamelone, a valle del rifugio Ca d’Asti, nel territorio del comune di Mompantero (Torino). L’intervento dell’eliambulanza del 118 è stato immediato, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. La salma e’ stata recuperata e riportata a valle dalle squadre a terra per liberare ...