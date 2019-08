Escursionista francese morto in Cilento | aperta un' inchiesta sui soccorsi | Troppi

Simon Gautier - ritrovato morto l'Escursionista francese disperso in Cilento : È stato trovato morto Simon Gautier, l'escursionista francese di 27 anni disperso da 10 giorni nel Cilento. Il corpo del giovane studente è stato individuato dagli operatori del Soccorso Alpino in fondo a un burrone sulla costa di Scario, nell'area del Belvedere di Ciolandrea, nel territorio del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Attorno alle 19.30 tramite un drone è stato avvistato in fondo a un ...

Escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro : “Ricerche anche di notte” : “Stiamo lavorando giorno e notte ma, ad ora, non ci sono novità“: lo ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro (Salerno), Ferdinando Palazzo, in riferimento all’Escursionista francese, Simon Gautier, scomparso da diversi giorni tra i sentieri del Golfo di Policastro. “Stiamo lavorando incessantemente, sul posto ci sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, ci sono cacciatori e semplici cittadini che sono a ...

Cilento - Escursionista francese disperso. La prefettura di Salerno : “Ricerche avviate subito - costante contatto con il consolato” : Le ricerche di Simon Gautier sono “partite immediatamente” e ci sono stati “costanti rapporti con il consolato francese“. La prefettura di Salerno respinge i sospetti sul ritardo con cui si è mossa la macchina dei soccorsi per il francese di 27 anni ancora disperso nel Cilento. “Dal momento in cui è giunta la richiesta di aiuto ai carabinieri di Lagonegro – specifica la prefettura – sono partite ...