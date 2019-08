Emma Marrone | Mi viene da piangere ogni volta Le sue parole commoventi

Emma Marrone/ Al mare dedica a un uomo speciale : 'Sei la cosa più bella - ti amo' : Emma Marrone in vacanza con un uomo speciale: è suo fratello Francesco. A lui dedica parole d'amore: 'Sei la cosa più bella...'

Emma Marrone attrice : “Ho girato dove mi hanno ricoverata per il tumore” : Emma Marrone svela un retroscena sul film I Migliori Anni di Muccino In una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Emma Marrone ha parlato del film ‘I Migliori Anni’ di Gabriele Muccino, che la vede per la prima volta vestire i panni di attrice. La pellicola, che uscirà nelle sale cinematografiche il 13 febbraio 2020, è la storia di un’amicizia che lega quattro adulti sin dai tempi ...

Nadia Toffa morta - da Oriana Fallaci a Emma Marrone e Lorella Cuccarini : tutti i vip che hanno parlato apertamente del cancro : Le cose terribili hanno sempre tantissimi nomi. “Malattia inguaribile”, “male incurabile”,“lunga malattia”, “male del secolo”. Nadia Toffa aveva scelto di chiamarlo cancro fin dall’inizio. Su Instagram metteva davanti alla parola pure il cancelletto, per trasformarla in hashtag e vaffanculo. Se doveva parlare della sua malattia, tanto valeva parlarne maestosamente, senza parafrasi. Wondy, su quelle parafrasi, ci ha sbattuto la testa per anni: ...

“Che dolore…”. La reazione di Emma Marrone alla morte di Nadia Toffa. E mostra la loro ultima foto insieme : “Nadia💔” : “Un dolore immenso”, questo ha scritto Emma sul suo profilo Instagram questa mattina ricordando Nadia Toffa. Ma quello di Emma Marrone non è il solito post di cordoglio al quale tanti, probabilmente, si infilano in scia. Il suo è sincero: lei Nadia Toffa l’ha conosciuto e anche bene. Le due erano complici e condividevano una forte stima reciproca. “Io dico che Emma è una ragazza davvero speciale. Sincera, di cuore, coraggiosa, spontanea. Se non ...

Nadia Toffa morta - i messaggi d’addio sui social : “Buon viaggio guerriera”. Emma Marrone : “Ci mancherà la tua forza” : “Un dolore immenso. Ciao mia cara Nadia. Non riesco a dire altro”. Così Emma Marrone ha voluto dire addio a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene scomparsa oggi a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Sono tantissimi i messaggi pubblicati in queste ore sui social da chi ha voluto dare così un ultimo saluto alla “iena”. Colleghi, amici ma anche il mondo della politica si sono stretti in un abbraccio virtuale ...

“Mi tremano le gambe”. Emma Marrone - finalmente la felicita. E non riesce a trattenere le lacrime : Si chiama “Io sono bella” la canzone di Emma Marrone scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. È questa una delle anticipazioni del prossimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni che nel numero che esce il 13 agosto darà qualche informazione in più per quello che riguarda il nuovo album della cantante pugliese e in particolare sulla sua collaborazione con Vasco Rossi e Gaetano Curreri, leader degli Stadio e da sempre uno degli autori più ...

Emma Marrone - dedica ad Alessandra Amoroso contro le malelingue : Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, amicizia sempre più forte Emma Marrone ha fatto una dedica speciale ad Alessandra Amoroso nel giorno del suo 32esimo compleanno. La loro amicizia è più forte che mai, nessuno potrà scalfirla: dura ormai da su per giù dieci anni. Ci sono stati svariati momenti condivisi, molti dei quali ad Amici […] L'articolo Emma Marrone, dedica ad Alessandra Amoroso contro le malelingue proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone torna il 6 settembre con 'Io sono bella' - canzone scritta da Vasco Rossi : Soltanto pochi giorni fa, Emma Marrone si mostrava commossa sui social network nell'annunciare che Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. Oggi, tramite i suoi account Twitter e Instagram, la salentina ha fatto sapere che il brano firmato dal suo idolo uscirà il pRossimo 6 settembre e si intitola "Io sono bella". Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", la 35enne anticiperà anche la pubblicazione di un nuovo ...

Emma Marrone commossa per il suo nuovo singolo : L’ex cantante prodigio di Amici di Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le lacrime nell'annunciare ai suoi fan che sta incidendo un brano che il suo idolo, Vasco Rossi, ha scritto appositamente per lei-- Emma Marrone è senza dubbio una delle allieve di Amici di Maria De Filippi che più hanno stregato il pubblico, entrando così nel cuore di migliaia di fan – su Instagram, infatti, ne conta quasi 4 milioni.-- Ed è proprio sui social che ...

Emma Marrone finisce in lacrime : Vasco Rossi le ha scritto una canzone : Emma Marrone posta una storia in cui non nasconde la sua commozione per aver ricevuto in dono una canzone di Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Nel pRossimo numero di Tv, sorrisi & canzoni, che uscirà in edicola il 13 agosto, sono previste delle importanti indiscrezioni sul futuro artistico di una dei vincitori di Amici di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Emma Marrone, la quale non ha nascosto ai followers le sue lacrime di ...

Emma Marrone - importanti novità dopo le vacanze : una sorpresa-bomba! : Ultime notizie su Emma Marrone: nuove collaborazioni e un disco in arrivo? Emma Marrone si è concessa un’altra pausa dal lavoro. Un’estate piuttosto movimentante, per la cantante di Amami. Si è fermata poche volte e, quando ne ha avuto occasione, ha passato del tempo con la sua famiglia. Ci sono state delle novità importanti in […] L'articolo Emma Marrone, importanti novità dopo le vacanze: una sorpresa-bomba! proviene da ...

Emma Marrone commossa su Instagram : Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei : L'estate di Emma Marrone è all'insegna del lavoro: dopo essersi goduta un breve periodo di relax nel suo Salento, la 35enne è volata a Los Angeles per una ragione molto importante. Come ha preannunciato ieri Vasco Rossi sui social network, attualmente la pugliese sta registrando la canzone che lui ha scritto per lei assieme a Gaetano Curreri. La vincitrice di Amici, da sempre grande fan del "Blasco", non è riuscita a trattenere le lacrime nella ...

Una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone : l’annuncio dallo studio di Los Angeles : Ci sarà anche una canzone di Vasco Rossi nel nuovo album di Emma Marrone, in lavorazione in questi mesi in California, a Los Angeles. Ad annunciare la collaborazione è stato lo stesso rocker di Zocca, con una foto scattata in studio insieme alla cantante salentina e al musicista e frontman degli Stadio Gaetano Curreri, co-autore di decine di grandi successi del Blasco. Il prolifico duo stavolta si è messo all'opera per la Marrone, che così ...

“Ma cosa sei?”. Emma Marrone non la smette : il vestito di seta è troppo ‘hot’ : Siamo onesti, ormai quando ci viene in mente o leggiamo da qualche parte il nome di Emma Marrone, non lo colleghiamo più semplicemente alla musica. O per lo meno non lo facciamo esclusivamente con quello. Perché l’estate 2019 ci ha insegnato che la bella cantante è soprattutto una sex symbol del nostro tempo: un fisico da paura, curve da capogiro, décolleté esplosivo, sguardo accattivante. Insomma tutto è veramente perfetto. Il talento nato da ...