Educazione civica | Anief | “Slitta l’entrata nelle scuole | rimandata a settembre 2020

(Di lunedì 19 agosto 2019) Era stata annunciata come una “grande vittoria”. Una conquista per il mondo della scuola e soprattutto per i ragazzi che così avrebbero avuto una preparazione completa anche sui temi riguardanti la cittadinanza. Eppure sembra che l’, il cui insegnamento è diventato obbligatorio dopo l’approvazione del ddl 1264 lo scorso primo agosto, debba attendere ancora un anno prima di entrare ufficialmenteclassi italiane. A dirlo è l’, l’Associazione nazionale insegnanti e formatori, che commenta un articolo uscito su Tuttoscuola. Per poter essere applicata già dal prossimo anno scolastico, 2019-, infatti, la legge doveva essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale entro il 16 agosto, cosa che non è stata fatta. Il motivo è semplice. “A leggere il primo comma dell’art. 2 della legge non vi sarebbero dubbi”, scrivono ...

